Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру. Он пообещал сделать все, чтобы привлечь Россию к наказанию.

Видео дня

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео последствий атаки.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор", – отметил президент.

Он добавил, что оперативно провел разговоры с руководством СБУ, МВД, ГСЧС, а также руководителем Днепропетровской ОВД.

Все необходимые службы работают на месте. А Зеленский держит ситуацию на личном контроле.

"Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле. Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", – подчеркнул глава государства.

Напомним, вечером в пятницу, 28 июля, в Днепре раздалось несколько громких взрывов, после которых была объявлена воздушная тревога. В городе российские ракеты попали в многоэтажку и административное здание, пять пострадавших. Также взрывы были слышны в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье вечером 27 июля раздался мощный взрыв. Воздушная тревога в регионе была объявлена уже после него.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!