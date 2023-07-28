В Днепре и Запорожье прогремели взрывы: есть попадание в жилой дом 'баллистикой'

Вечером в пятницу, 28 июля, в Днепре прогремело несколько громких взрывов, после которых была объявлена воздушная тревога. Также взрывы были слышны в Запорожье.

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После этого в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения на востоке и юге. В мониторинговых каналах подтвердили удар баллистическими ракетами.

По их данным, по Днепру и Запорожью, предварительно, были нанесены удары из ОТРК "Искандер".

В днепровских пабликах писали, что на месте прилета было видно задымление. По предварительной информации, ракета попала в жилой многоэтажный дом.

В зданиях рядом с местом взрыва вылетели окна, есть значительные внутренние повреждения.

Удар по Днепру подтвердил мэр города Борис Филатов, а в Днепропетровской ОВА призвали соблюдать информационную тишину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье вечером 27 июля раздался мощный взрыв. Воздушная тревога в регионе была объявлена уже после него.

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