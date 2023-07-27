В Запорожье раздался взрыв: первые детали

В Запорожье вечером 27 июля прогремел мощный взрыв. Воздушную тревогу в регионе объявили уже после него.

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Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, взрыв прогремел в 18:18, а спустя минуту зазвучала сирена. По состоянию на 18:20 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении.

Кроме того, мониторинговые ресурсы пишут, что оккупанты могли запустить по Запорожью баллистическую ракету "Искандер".

Над городом также обнаружен разведывательный БПЛА, который, вероятно, должен корректировать огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 27 июля враг запустил по Украине восемь ударных дронов и два "Калибра", силы ПВО сбили все беспилотники. Одна из ракет попала в портовую инфраструктуру на Одесщине, вследствие атаки погиб человек.

– ВСУ 26 июля начали крупную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, похоже, прорвали некоторые оборонительные позиции врага к югу от Орехова, заявили в ISW.

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