В Запорожье раздался взрыв: первые детали
В Запорожье вечером 27 июля прогремел мощный взрыв. Воздушную тревогу в регионе объявили уже после него.
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, взрыв прогремел в 18:18, а спустя минуту зазвучала сирена. По состоянию на 18:20 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе ударов баллистическими ракетами.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении.
Кроме того, мониторинговые ресурсы пишут, что оккупанты могли запустить по Запорожью баллистическую ракету "Искандер".
Над городом также обнаружен разведывательный БПЛА, который, вероятно, должен корректировать огонь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В ночь на 27 июля враг запустил по Украине восемь ударных дронов и два "Калибра", силы ПВО сбили все беспилотники. Одна из ракет попала в портовую инфраструктуру на Одесщине, вследствие атаки погиб человек.
– ВСУ 26 июля начали крупную механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, похоже, прорвали некоторые оборонительные позиции врага к югу от Орехова, заявили в ISW.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!