В Днепре завершили поисково-спасательные работы после удара РФ по дому: среди пострадавших – двое детей. Фото и видео

В ночь на 29 июня спасатели в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по жилой многоэтажке. В результате очередного теракта РФ пострадали 9 человек, среди которых двое детей-подростков.

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Об этом сообщил в Telegram Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, кроме атакованных админздания и многоэтажки, повреждены еще 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные. Также задело 3 административных сооружения и 7 автомобилей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После завершения работ спасателей к работе приступили коммунальщики. На месте происшествия правоохранители развернули пункт приема заявлений от пострадавших.

Также, как отметил председатель ОВА, ночью оккупанты также ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганецкой громаде.

"Последствия выясняются. Но главное – местные жители цели", – уточнил Лысак.

Напомним: в пятницу, 28 июля, в Днепре раздалось несколько громких взрывов, после которых была объявлена воздушная тревога. Предварительно, россияне нанесли удары с ОТРК "Искандер". Ракета попала в многоэтажный жилой дом, подтвердили в МВД. В Днепропетровской ОВА добавили, что также россияне атаковали административное здание.

"Там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв. м. Предварительно известно о трех пострадавших. На местах прилетов работают все службы", – написал начальник ОВА Лысак.

В зданиях рядом с местом взрыва вылетели окна, имеются значительные внутренние повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– верхние этажи новостройки, по которой ударили в Днепре оккупанты, были незаселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать. Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в эту локацию оккупанты бьют уже в третий раз;

– россияне остались довольны очередным террористическим ударом оккупантов по Украине. В социальных сетях граждане России оставляли радостные комментарии об атаке на Днепр, в результате чего пострадали мирные люди. В частности, ранения получили дети.