Цена может быть слишком высокой: Боррель призвал Запад не допускать задержки военной помощи Украине

Любые задержки в военной помощи Украине имеют большие риски изменения на линии фронта. Европа и Соединенные Штаты должны вместе поддерживать Украину в ее неотложных нуждах. Об этом ярко свидетельствует то, что сейчас происходит на войне.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал американцам во время выступления в институте Гувера в Стэнфордском университете. Он подчеркнул, что бои на Харьковском направлении являются прямым следствием задержки военной помощи Украине – как от США, так и от ЕС.

"Очень жаль, что вы полгода обсуждали, сохранить или нет поддержку Украины. Эти полгода уже имеют большое значение на передовой. Последняя новость, которую я получил сегодня утром в ежедневном отчете от моих людей в Брюсселе, заключается в том, что Россия начинает новое наступление. Она открывает новый фронт – к северу от Харькова", – сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что российская агрессия ни в коем случае не удовлетворится только Украиной.

"Да. В Харькове новое наступление. И почему бы и нет – если Путин выиграет эту войну, россияне начнут дестабилизировать другие страны Европейского Союза", – отметил он.

"Мы уже сталкиваемся с огромными вызовами с точки зрения затягивания войны. Украина будет нуждаться в нашей поддержке, все желают, чтобы Украина устояла. Но мы должны делать для этого больше и быстрее. Эта шестимесячная задержка с поддержкой США, а также задержка с нашей поддержкой по предоставлению боеприпасов, к сожалению, могут изменить ситуацию, и это в любом случае будет оплачено многими жизнями", – подчеркнул Боррель.

Он также отметил, что Европа обеспокоена по поводу того, будут ли США продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем, после выборов президента и вероятной смены главы Белого дома.

"Это сугубо американское дело, но это повлияет на людей во всем мире, и в частности на нас. И мы озабочены вопросами, что произойдет в США, потому что, понятно: нам, европейцам, самим будет трудно продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для продолжения борьбы", – сказал Боррель.

Верховный представитель ЕС добавил, что в Европе есть "по крайней мере одна или, возможно, две страны, которые не верят, что Россия является угрозой для существования". Однако большинство стран ЕС "считают Россию экзистенциальной угрозой для европейцев".

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Блинкен прибыл в Киев по ночному поезду из Польши утром 14 мая для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "уверить украинцев в неизменной поддержке со стороны США".

Это четвертый визит госсекретаря в Украину с начала полномасштабного российского вторжения, но впервые он носит экстренный характер. Поездка связана с тем, что российские войска расширяют атаки в Харьковской области.

Россия собрала на границе с Харьковщиной около 50 тысяч кафиров, из них в наступлении на север региона участвуют более 30 тыс. человек.

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