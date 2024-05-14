Противник атакует на нескольких направлениях: в ВСУ рассказали о ситуации на восточном фронте

Ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" остается обостренной. На Восточном фронте продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, оккупант атакует подразделения по нескольким направлениям с целью продвижения вглубь территории Украины

В частности, подразделения Сил обороны ведут жесткие бои, попытки россиян прорвать оборону украинских военных остановлены.

"Силы обороны делают все возможное, чтобы удержать как оборонные рубежи, так и позиции, а также наносят врагу поражения и потери. Наша разведка и артиллерия подразделений беспилотных летательных систем постоянно работают. Также на 5 направлениях, а именно Купянском, Северском, Лиманском, Краматорском, Кураховском и Покровском продолжаются бои. Но ситуация очень динамично меняется", – рассказал военный.

По его словам, почти на всех участках фронта продолжаются бои, и наибольшая активность оккупантов фиксируется именно на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях. В одних направлениях противник имеет частичный успех, а в других – Силы обороны вытесняют противника и улучшают свое тактическое положение.

"Армия страны-оккупанта не прекращает попытки штурмовать позиции наших защитников, использует при этом как артиллерию, танки и беспилотники разных классов, а также авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре", - сказал представитель и добавил, что цель вражеской армии осталась неизменной – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Он добавил, что за прошедшие сутки по всей линии фронта произошло 170 боевых столкновений, предыдущих суток – 140, большинство из которых находились в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Напомним, ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что это украинские военнослужащие сейчас полностью проводят зачистку окрестностей Волчанская, российские войска не заходили в город. В ВСУ также утверждают, что только на окраинах города отдельные части групп российских оккупантов могли рассредоточиться и забегать по зеленым насаждениям.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признал, что ситуация в Харьковской области "на грани". Украинские войска пытаются переместить свои силы из других частей фронта для усиления обороны в этом направлении. Также Буданов заявил об угрозе наступления окупантов в Сумскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что Россия собрала на границе с Харьковщиной около 50 тысяч оккупантов, из них в наступлении на север региона участвуют более 30 тыс. Он признал, что захватчиков "очень много", но угрозы нападения на Харьков по состоянию на сегодняшний день нет.

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