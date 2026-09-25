Цена станет слишком высокой: Буданов заявляет, что нарастающее давление может заставить Москву прекратить войну

У России высокий "порог боли" в вопросе потерь. Однако сейчас агрессор приближается к пределу, после достижения которого цена продолжения войны станет слишком высокой даже для Кремля.

Видео дня

Поэтому крайне важно приблизить этот момент и усилить военное, политическое и международное давление на Москву, чтобы в конечном итоге заставить её вывести свои войска из Украины, считает бывший руководитель ГУР, а ныне – глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Об этом говорится в материале западного YouTube-канала Warthog Defense.

Усиление давления заставит Москву завершить войну

В ролике его авторы процитировали заявление Буданова из интервью французскому изданию Le Monde. Тогда глава ОП перечислил три фактора, которые, по его мнению, могут подтолкнуть Кремль к завершению войны.

По мнению Буданова, это военное давление со стороны Украины, рост политической напряжённости внутри РФ и международное дипломатическое влияние.

В совокупности эти факторы могут поставить Кремль перед непростым выбором: отказаться от продолжения войны или подвергнуть угрозе стабильность политической конструкции, которую десятилетиями выстраивал российский диктатор Владимир Путин.

Главные истории дня

Кроме того, Буданов подчеркнул, какую цену платит Россия за затянувшуюся войну против нашего государства. Москва тратит на достижение своих "целей", сформулированных в начале полномасштабной агрессии, значительные средства, технику и человеческие ресурсы.

И дальнейший рост военных, экономических и политических затрат будет все больше ограничивать возможности Москвы продолжать агрессию без дополнительных рисков для внутренней стабильности.

Для справки: Warthog Defense — это популярный YouTube-канал, освещающий ход войны в Украине, военную технику и международно-политические события, сочетающий новостные материалы с аналитическими обзорами.

Как сообщал OBOZ.UA, Буданов выразил уверенность в том, что Украина имеет все возможности, чтобы противостоять РФ на информационном фронте. Несмотря на то, что Россия бросает огромные ресурсы на пропаганду, ботофермы, дипфейки и манипуляции, у украинцев есть преимущество: "уникальный внутренний иммунитет к лжи и прочные горизонтальные связи".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!