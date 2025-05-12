Цифровое управление огнем и новое шасси: в Нацгвардии показали модернизацию БМ-21 'Град'. Фото

В Национальной гвардии Украины продемонстрировали модернизированные системы залпового огня БМ-21 "Град". Ключевым элементом в обновлении стала интеграция современных систем управления огнем и наведения, что позволяет значительно более точно и оперативно выявлять и поражать цели.

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Как сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко, за последние несколько месяцев обновлению "Градов" было уделено особое внимание. "С целью усовершенствования этого образца вооружения в НГУ была разработана техническая задача, которая предусматривала глубокую модернизацию платформы и боевых систем", – рассказал он.

В частности, базовое шасси на основе советского автомобиля "Урал" было заменено современной платформой MAN (6х6), которая обеспечивает лучшую мобильность, проходимость и надежность в сложных условиях боевых действий.

Также улучшена эргономика и безопасность экипажа. Новый "Град" имеет более комфортные условия для работы личного состава, в частности, за счет обновленной кабины и оптимизированного внутреннего пространства.

Установлены средства РЭБ и другие решения, которые помогут более эффективно применять РСЗО в условиях боя, рассказал Пивненко.

Также, по его словам, предусмотрена возможность транспортировки дополнительного боекомплекта, увеличивающего автономность "Града".

А ключевым элементом модернизации стала интеграция современных систем управления огнем и наведением.

"Новые цифровые комплексы позволяют значительно точнее и оперативнее производить выявление целей, расчет координат и открытие огня. Системы вертикального и горизонтального наведения получили электрические приводы с дистанционным управлением, что повышает скорость реакции и точность боевой работы", – рассказал командующий Нацгвардией.

Таким образом, артиллерийская часть "Града" была интегрирована в новую автомобильную платформу с полностью обновленными боевыми системами и теперь отвечает требованиям современного поля боя в контексте применения РСЗО.

По словам Пивненко, это позволяет воинам Нацгвардии более эффективно выполнять задачи огневой поддержки в условиях маневренной войны.

"Национальная гвардия Украины и дальше последовательно работает над перевооружением и модернизацией своих боевых подразделений – для укрепления обороноспособности государства и сохранения жизни украинских воинов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Офисе президента заявили, что за время полномасштабного вторжения РФ Украина нарастила производство дронов, крылатых ракет, средств РЭБ и стрелкового оружия до исторических масштабов и, по сути, стала лабораторией современной войны. Это заложило основы совместной оборонной индустрии со странами ЕС, в частности, с Германией.

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