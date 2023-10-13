Цифры уменьшились: в ГНСУ рассказали, сколько украинцев задерживают ежесуточно при попытке незаконного пересечения границы

Пограничники ежесуточно задерживают примерно 30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу. Сюда входят и те, кого задержали в пунктах пропуска, и те, кого задержали в так называемой "зеленой зоне".

По сравнению с прошлым годом это количество уменьшилось почти втрое. Об этом рассказал ГНСУ Андрей Демченко в эфире "Радио Свобода".

"Попытки незаконного пересечения границы продолжаются. Они в последнее время остаются постоянными. Где-то около 30 человек в сутки пограничники задержат при попытке незаконно пересечь границу, как за пределами пунктов пропуска, так и в пунктах пропуска. Но сейчас это значительно меньше, чем это было в первые месяцы, когда ввели военное положение, когда начали действовать ограничения на границе, потому что тогда мы могли задержать на границе и 80, и 90 человек в сутки, которые пытались незаконным способом пересечь линию государственной границы", — рассказал Демченко.

Видео дня

По данным ГНСУ, с 24 февраля 2022 года за пределами пунктов пропуска задержаны около 15 800 человек, пытавшихся незаконно пройти границу. Еще 6900 были разоблачены с поддельными документами.

По словам спикера, больше всего попыток пересечь границу за пределами пунктов пропуска фиксируют на границе с Румынией и Молдовой, а с поддельными документами украинцы чаще всего пытаются выехать в Польшу.

"Нужно учитывать, что на границе с Польшей идет наибольший пассажиропоток. Это где-то более 50 процентов общего пассажиропотока по всему участку границы. И там фиксируется больше всего попыток незаконно пересечь границу с поддельными документами", – отметил Демченко.

Он отметил, что наиболее распространенным способом незаконно пересечь границу в пунктах пропуска является заключение фиктивных браков с многодетными матерями и сопровождение людей с инвалидностью. Такие случаи выявлять достаточно сложно, но, возможно, добавил Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнообязанных украинцев, незаконно выехавших из страны во время войны, могут вернуть в Украину. Не исключено, что в дальнейшем уклоняющихся ждет наказание по нормам Уголовного кодекса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!