ЦПД: Путин отказался от завершения войны ради летнего наступления

Кремлевский диктатор Владимир Путин отказался от безусловного прекращения огня на 30 дней, потому что надеется продолжить наступление на Украину. Речь идет об операциях, которые страна-агрессор запланировала на лето 2025 года.

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Таким предположением поделился руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. На своем Telegram-канале он прокомментировал реакцию Москвы на предложение "коалиции желающих".

"Путин выбрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления", – написал руководитель ЦПД.

Он добавил, что полное прекращение огня – это то, чего Россия постоянно пытается избежать.

Напомним, что 10 мая лидеры "коалиции желающих" приезжали в Украину. В итоге России предложили с понедельника, 12 мая, начать безусловный 30-дневный режим прекращения огня на суше, море и в воздухе.

Заявлялось, что если РФ проигнорирует предложение, то Европа и Соединенные Штаты усилят военную поддержку Украины и давление в отношении Кремля.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 11 мая российский диктатор выступил с заявлением для СМИ, но ничего не сказал о 30-дневном перемирии. Вместо этого предложил начать переговоры Москвы и Киева 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

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