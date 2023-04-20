Цветущий город превратился в руины: в сети показали, как выглядел Бахмут до войны и теперь. Видео

В городе Бахмут Донецкой области продолжаются ожесточенные бои – украинские защитники сдерживают навалу российских террористов и не позволяют врагу закрепиться на новых позициях. Как и на других участках фронта здесь россияне используют привычную для себя тактику выжженной земли и просто равняют город с землей.

Видео дня

В сети напомнили, что до нападения Россия Бахмут был процветающим городом с очень развитой гражданской инфраструктурой. Telegram-канал "Інформаційний Спротив" опубликовал сравнительное видео, чтобы показать, что стало с Бахмутом после нападения российских оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

До полномасштабной войны Бахмут был один из самых развитых промышленных городов Донбасса. Населенный пункт славился производством игристого вина и соляными шахтами. До войны в городе проживало около 70 тыс. человек.

Несмотря на то, что с 2014 года линия фронта достаточно близко находилась к Бахмуту, город по-прежнему продолжал полноценно жить и развиваться. На видео, снятом к одной из годовщин создания Бахмута, город наполнен жизнью и зелеными насаждениями. Наверняка тогда мирные жители не хотели прихода в свой дом "русского мира", который несет только смерть и разруху.

Второе же видео показывает всю суть России и террористических методов ведения войны. Путинские войска не смогли достичь своих стратегических целей и захватить Бахмут. При этом с начала войны россияне совершали обыденные для себя вещи – убивали мирных жителей и стирали город с лица земли.

После многих месяцев войны в городе не осталось ни единого уцелевшего здания. Жилые кварталы Бахмута превратились в руины и пепел.

Напомним, оккупационные войска России 19 апреля продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка – Донецк и в западной части Донетчины. За город-крепость идут ожесточенные бои, там оккупанты применяют авиационные бомби для уничтожения украинских укрепрайонов.

Ранее сообщалось, что на территории Бахмута Донецкой области до сих пор остаются малолетние дети. Украинская власть заинтересована в том, чтобы как можно скорей эвакуировать их на безопасную территорию, но с каждым днем это становится все труднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные уличные бои. Защитников Украины и российских оккупантов кое-где разделяют считанные метры.

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