"Тупик" для оккупантов? В ISW назвали три последствия украинских ударов по Крыму. Карта

Украинские военные продолжают ударную кампанию, направленную на подрыв логистики оккупантов в Крыму. Она уже привела к острому дефициту топлива на оккупированном украинском полуострове – и ситуация для россиян с каждым днём ухудшается.

Видео дня

В частности, после последних ударов оккупанты лишились паромной переправы через Керченский пролив, нефтебаз в Крыму и на Кубани, которые использовались для поставок топлива на украинский полуостров, а также были вынуждены полностью запретить продажу бензина на АЗС. О ситуации и её возможном развитии рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Силы обороны усиливают изоляцию Крыма

Силы обороны продолжают ударную кампанию, направленную на лишение России возможности поддерживать логистику и транспортировать топливо через Керченский пролив во временно оккупированный Крым. И удары по российской нефтяной и транспортной инфраструктуре уже приносят плоды в виде усиления дефицита бензина на полуострове.

Так, назначенный Кремлем еще в 2014 году гауляйтер Крыма Сергей Аксенов 21 июня объявил, что все автозаправочные станции в оккупированном Крыму прекратили продажу топлива любым негосударственным организациям. От объяснения причин таких чрезвычайных мер он воздержался.

Главные истории дня

Об аналогичных шагах заявил и так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил, что оккупационные власти вынуждены прибегнуть к мерам экономии топлива в городе в ответ на определенные "недавние события" на полуострове. Аналитики считают, что этим эвфемизмом Развожаев обозначил последние удары украинских дронов.

По словам Развожаева, 22 и 23 июня севастопольским АЗС полностью запрещено продавать топливо. Также гауляйтер сократил рабочее время общественного транспорта и крупных розничных сетей, приостановил паромные перевозки и отменил все мероприятия под открытым небом, начиная с 22 июня.

Эти шаги оккупационных властей на полуострове стали ужесточением ограничений на топливо, вводимых в Крыму с начала июня.

О приостановке паромного сообщения между Крымом и Россией через Керченский пролив объявили и в оперативном штабе Краснодарского края РФ. Водителям грузовиков, следующим на полуостров, представители властей региона посоветовали пользоваться "сухопутным коридором", проходящим через оккупированную материковую часть Украины — то есть так называемой трассой Р-280 "Новороссия", которая благодаря украинским операторам дронов в значительной степени превратилась в "кладбище" для российского логистического транспорта.

"Российские чиновники, в частности, ограничили грузовые перевозки через Керченский мост в январе 2026 года, что вынудило грузовики полагаться на паромы для транзита через пролив. Известный российский военный блогер утверждал, что в зоне пересечения Керченского пролива работает лишь семь автомобильных и железнодорожных паромов, и что возможные повреждения трех паромов (о чем стало известно накануне. – Ред.) могут существенно осложнить логистику между оккупированным Крымом и Россией", – говорится в материале.

Также крымская оккупационная энергетическая компания "Крымэнерго" ввела ограничения на потребление электроэнергии 21 июня, сославшись на неуказанные аварии на объектах крымской электросети.

Местные крымские пользователи социальных сетей сообщили об отключениях электроэнергии во многих крымских городах, включая Армянск, Алушту, Симферополь, Севастополь и Джанкой.

"Удары в Керченском проливе являются частью продолжающейся украинской кампании, направленной на лишение российских войск возможности использовать основные наземные линии связи с оккупированным Крымом через оккупированный юг Украины", — говорится в материале.

Командующий украинскими Силами беспилотных систем (СБС) майор Роберт "Мадяр" Бровди 21 июня намекнул, что украинские силы пытаются ослабить способность Кремля вновь использовать оккупированный Крым в качестве плацдарма для наступательных операций, уничтожая российские системы противовоздушной обороны, сокращая присутствие Черноморского флота на полуострове и нанося ущерб российской логистике, транспортным узлам и энергетическим ресурсам в регионе.

В Службе безопасности Украины отметили, что спецоперации, подобные ударам в районе Керченского пролива, необходимы для нарушения российской логистики и снижения российского военного потенциала, а в СБС намекнули, что в ближайшем будущем незавидная судьба может ожидать построенный Россией Крымский мост.

"У России есть два основных узла коммуникационной связи (ВВК) в оккупированном Крыму – "сухопутный коридор", проходящий через оккупированные Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также мост и паромное сообщение через Керченский пролив. Украинские войска заметно усилили свои удары по российским линиям связи и энергетической инфраструктуре в оккупированных Херсонской области и Крыму в июне 2026 года после того, как в мае 2026 года начали одновременные действия, направленные на то, чтобы помешать российским войскам использовать "сухопутный коридор", – отметили в ISW.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ от 21 июня, украинские войска продолжают наносить удары по железнодорожным мостам через Северо-Крымский канал вблизи оккупированного Раздольного (Херсонская область) и Чонгара (на границе Херсонской области и Крыма), которые российские войска использовали для перевозки личного состава и припасов.

Украинские войска также наносят целенаправленные удары по российским системам ПВО и радиолокационным станциям, чтобы обеспечить дальнейшие удары по российской логистике, а также наносят удары по различной нефтяной инфраструктуре, такой как газокомпрессорные станции, чтобы лишить российские войска возможности хранить топливо в оккупированном Крыму.

Связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские войска начали кампанию, направленную против российской морской логистики между оккупированным Крымом и Краснодарским краем, в середине 2025 года, атакуя танкеры и суда в Азовском море с помощью беспилотных надводных и летательных аппаратов.

"Сочетание продолжающихся ударов украинских беспилотников средней и большой дальности может создать дополнительные дилеммы тактического и оперативного уровня в отношении переброски российского личного состава и оборудования по обоим глобальным маршрутам соединений и нарушить поставки российского топлива", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 июня Крым также подвергся массированной атаке. Силы обороны нанесли удары по портам в Керчи и Краснодарском крае. По обе стороны от Крымского моста в местах попаданий вспыхнули пожары на нефтебазах и других объектах, связанных, в частности, с логистикой оккупантов на полуострове. А в СБС отметили, что один из ударов был нанесен менее чем в километре от Крымского моста, намекнув, что и его вскоре может постигнуть такая же участь.

Оперативный штаб Краснодарского края пожаловался на украинские удары по нефтяному терминалу на Кубани и по парому "Панагия" в Керченском проливе, а в сети появились кадры сразу с тремя охваченными пожаром паромами.

После атаки на выезд из Крыма у Крымского моста образовались километровые очереди.

Параллельно украинские военные продолжили "прореживать" российскую систему ПВО в Крыму, поразив ряд противовоздушных и радиолокационных систем

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!