Тушили более восьми суток: новые фото раскрыли масштаб пожара в логистическом центре Roshen под Яготином после атаки РФ

После российского обстрела логистический центр Roshen неподалеку от Яготина Киевской области выгорел дотла. Огонь в помещениях укрощали более восьми суток.

Об этом сообщил бывший нардеп от партии "БПП" Виктор Уколов. мужчина обнародовал фотографии уничтоженного россиянами помещения.

По словам Уколова, огонь, который охватил все здание, полностью уничтожил логистический хаб. Пожарные непрерывно работали, чтобы обуздать возгорание. Только в минувшие выходные пожар удалось полностью ликвидировать.

На опубликованных фотографиях заметно, что от здания осталось пепелище.

Российские оккупанты не впервые атакуют объекты компании. 24 января в Голосеевском районе Киева в результате атаки страны-террориста РФ в ночь на 24 января было повреждено здание кондитерской фабрики "Roshen".

Разрушение зафиксировано на верхнем этаже – образовалась дыра в крыше, взрывной волной выбило окна, повреждена надпись "Roshen". В результате атаки погибла 48-летняя женщина, а еще два человека получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 68 средств воздушного нападения: шесть ракет и 62 беспилотника различных типов. Силы ПВО обезвредили 54 цели, в том числе два противокорабельных "Циркона".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!