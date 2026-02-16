Россия ударила по Украине ракетами и 62 БпЛА: силы ПВО обезвредили 54 вражеские цели

В ночь на 16 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 68 средств воздушного нападения: шесть ракет и 62 беспилотника различных типов. Силы ПВО обезвредили 54 цели, в частности, два противокорабельных "Циркона".

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Во время атаки в ночь на понедельник российские войска направили на украинские города и села четыре противокорабельные ракеты "Циркон", запущенные из временно оккупированного Крыма, баллистическую ракету "Искандер-М" из Брянской области РФ, управляемую авиационную ракету Х-31П с временно оккупированной части Запорожской области, а также 62 ударных БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений российских Миллерово, Курска, Брянска, Шаталово, Приморско-Ахтарска и из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

В частности, в атаке было задействовано около 40 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены две противокорабельные ракеты "Циркон" и 52 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Информация о трех вражеских ракетах уточняется. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

По данным мониторингового канала monitor, ночью враг применил одну гиперзвуковую ракету 3м22 комплекса "Циркон" по направлению Фастовского/Бучанского районов Киевской области, которая была запущена с временно оккупированного Крыма.

"Ударные БпЛА почти не применялись", – отмечал канал утром 16 февраля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Сумщине в результате вражеских ударов пострадали люди. Россия там уже привычно для государства-террориста целилась по жилым домам.

Также стало известно, что в Одессе вражеские БПЛА повредили железную дорогу. В результате российских ударов загорелась цистерна с топливом.

