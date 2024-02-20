'Тысячи парней погибли ни за что': Маск подыграл Путину заявлением о войне в Украине и необходимости переговоров

Американский миллиардер Илон Макс снова сыграл на руку президенту РФ Владимиру Путину. Он заявил, что Украина проигрывает войну и должна заключить с агрессором "мирное соглашение".

Капитулировать перед РФ, по мнению Маска, Украине следовало еще год назад, вместо этого она выбрала борьбу с агрессором и, по мнению миллиардера, "тысячи ребят погибли ни за что". Об этом Маск написал в своем профиле в сети Х, ранее известной как Twitter.

Бизнесмен ретвитнул сообщение американского блоггера Wall Street Silver, который заявил, что Украина "проиграла эту войну", поэтому, мол, должна согласиться на ультиматумы Москвы и оккупацию части своей территории.

"Настало время для прекращения огня и мирных переговоров между Украиной и Россией. Украина проиграла эту войну и ничего этого не изменит. Украине не хватает людей для победы. 60 миллиардов долларов для Украины не изменят фактов. Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины", – говорится в сообщении Wall Street Silver.

Маску подобная оценка понравилась. Комментируя сообщение, он заявил, что украинские воины "погибли ни за что".

"Да. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение нужно было заключать год назад. С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ​​ослабевает", – выдал миллиардер.

Напомним, ранее Маск призвал американцев не помогать Украине в войне. По его мнению, российский диктатор "ни в коем случае" не может проиграть войну, а потому не стоит оказывать помощь Украине. Более того, Маск взялся оправдывать Путина, отмечая, что на него "давят, чтобы довести войну до конца", а если президент РФ отступит – "его убьют".

Однако после критики миллиардер начал оправдываться, что не является сторонником России. Подобные упреки Маск назвал "абсурдными", он заявил, что его компании "наверное, сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой".