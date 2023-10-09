'Тысячи ракет против мирных городов, расстрелы людей прямо в машинах': Зеленский призвал мир объединиться против терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир объединиться против терроризма. По его словам, ХАМАС, напавший на Израиль, и РФ, которая совершает военные преступления против Украины, – одинаковое зло.

Соответствующее заявление он озвучил 9 октября, выступая с речью на Парламентской ассамблее НАТО. "В эти дни наши взгляды направлены на регион Ближнего Востока. Никто и никогда не сможет забыть то, что террористы сделали в Израиле… Тысячи ракет против мирных городов. Расстрелы людей прямо в машинах на дорогах… Мужчин и женщин, детей", – сказал он.

Глава государства добавил, что террористы не щадили никого и сами же "дали миру кадры издевательств, гордясь ими".

"Все это мы видели в Израиле. И сами же израильтяне – израильские журналисты, которые были у нас, в Украине, в Буче, – говорят теперь, что они видели такое же зло там, куда пришла Россия… Одинаковое зло, и только одно отличие – там террористическая организация, ударившая по Израилю, здесь террористическое государство, ударившее по Украине. Намерения декларированы разные, но сущность – одна", – сказал Зеленский.

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По словам украинского президента, наиболее опасными являются две вещи. Первая – это "шокирующая радость российских пропагандистов", за которыми стоит государство РФ и которые называют трофеями детей, захваченных террористами ХАМАС. Зеленский напомнил, что Россия также взяла в заложники тысячи украинских детей в ходе своей агрессии против Украины.

Вторая самая опасная вещь – это откровенная поддержка происходящего, заявил глава украинского государства.

"Иран не может сказать, что он не имеет ничего общего с тем, что происходит в Украине, если он продает "шахеды" России. Иран не может сказать, что он не имеет ничего общего с тем, что происходит в Израиле, если его официальные лица заявляют о поддержке происходящего в Израиле", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что "мы видим, кто в мире пытается подменить силу международного права ужасом от крови и катастроф", и "чьи сознательные инвестиции в террор разрушают жизнь разных народов на огромном пространстве от Беларуси до Мали".

"Мы это видим. И мы должны действовать. В единстве!" – призвал Зеленский.

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