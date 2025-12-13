Тысячи семей сейчас остаются без света: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Украину и призвал к давлению на Кремль

Из-за ночной атаки страны-агрессора России пострадала энергетическая инфраструктура ряда украинских регионов, тысячи семей остались без электроснабжения. Такие атаки оккупантов направлены на уничтожение государства и нанесение максимального вреда населению.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства в очередной раз призвал международных партнеров к давлению на Кремль.

"Каждый их (россиян. – Ред.) шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и в дальнейшем хотят уничтожить наше государство, нанести как можно больше боли нашим людям. Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну", – заявил Зеленский.

В результате ночного обстрела обесточивания зафиксированы в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Кроме того оккупанты атаковали Днепропетровскую и Черкасскую области.

В Одесской области ранения получили два человека. В общем оккупанты повредили более десятка гражданских объектов.

"Чтобы все наши дипломатические усилия имели результаты, нужно давить на агрессора, чтобы они завершали войну, которую начали", – говорится в заметке президента.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 декабря российская террористическая армия нанесла по Одесской области ракетно-дроновой удар. Это была одна из самых массовых атак врага по региону с начала войны.

Также напомним, ряд населенных пунктов на юге Украины из-за массированной атаки России временно остались без электроэнергии. Среди них, в частности, Херсон. В части Одессы отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение.

