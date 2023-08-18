У берегов Японии проплыли 11 военных кораблей России и Китая

У побережья южных островов Японии была замечена группировка из 11 военных судов, принадлежащих Китаю и России. Целью этой демонстрации являлось продемонстрировать свою военную мощь.

Видео дня

Об этом сообщает издание Kyodo. Всего 11 китайских и российских военных кораблей проплыли через воды вблизи южных островов Японии в префектуре Окинава.

Это послужило основанием для выражения "серьезной тревоги" со стороны японского правительства в связи с тем, что они определяют как демонстрацию силы со стороны соседних государств.

Корабли двинулись в направлении Восточно-Китайского моря, преодолевая водные просторы между основным островом префектуры Окинава и островом Мияко. Этот случай стал первым, когда в данном регионе были одновременно зафиксированы китайские и российские военные суда.

Издание отмечает, что корабли участвовали в совместном патрулировании Китая и России, недавно проведенном в Тихом океане.

По заявлениям официальных лиц, Министерство обороны Японии рассматривает повторяющиеся совместные военные маневры Китая и России вблизи Японии как "явно нацеленные на демонстрацию своей военной мощи в отношении нашей страны". Ведомство также подчеркнуло, что выразило свои опасения по поводу этой ситуации Китаю и России через дипломатические каналы с учетом национальной безопасности.

Также сообщается, что шесть китайских кораблей, в том числе ракетные эсминцы, и пять российских кораблей, некоторые из которых являются эсминцами, были замечены во вторник утром в 280 км к северо-востоку от самого южного японского острова Окинотори в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российским оккупантам не удастся в ближайшее время восстановить крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". По его словам, последние события в Черном море красноречиво показали уязвимость военно-морского флота РФ.

Напомним, морской дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ. Судно получило серьезную пробоину, завалилось на бок и больше не может выполнять свои боевые задачи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!