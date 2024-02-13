У большей части Украины воздушная тревога: есть угроза баллистики

Вечером во вторник, 13 февраля, в значительном количестве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – призывали военные.

В Покровском районе Донецкой области сообщали о взрывах.

В 0:06 почти во всех областях, кроме Донетчины, объявили отбой.

Вскоре там тоже был объявлен отбой тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска во вторник, 13 февраля, нанесли удар по рынку в Волчанске в Чугуевском районе Харьковской области. Вследствие обстрела погибла мирная жительница.

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