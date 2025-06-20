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"У этой пушки есть все": в ВСУ показали тренировку экипажей САУ "Богдана" украинского производства. Фото

Михаил Левакин
War
4 минуты
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'У этой пушки есть все': в ВСУ показали тренировку экипажей САУ 'Богдана' украинского производства. Фото

Современная украинская самоходная артиллерийская установка"Богдана" произведена под стандарты НАТО. Поэтому украинским защитникам нужны отдельные тренировки с этой САУ, прежде чем использовать ее на поле боя.

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Как отметили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, все больше наших артиллеристов изучают способности САУ "Богдана". Оперативное командование "Запад" показало, как именно тренируются украинские бойцы.

Наши воины довольны возможностями новейшего украинского оружия. У этой пушки "есть все – точность, мобильность, простота в обслуживании", цитируют в Генштабе артиллеристов ВСУ.

"У этой пушки есть все": в ВСУ показали тренировку экипажей САУ "Богдана" украинского производства. Фото

САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. САУ официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины в 2023 году – через год после того, как получила боевое крещение.

Интересно: первый прототип "Богданы" был построен в 2018 году (тогда же ее показали общественности – на военном параде в столице), а вот испытания САУ из-за судебных тяжб все время тормозились, и нерегулярно продолжались до января 2022 года. И только с 2023 года гаубица изготавливается серийно.

"У этой пушки есть все": в ВСУ показали тренировку экипажей САУ "Богдана" украинского производства. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году в месяц изготавливали около шести единиц этих САУ. В 2024 году было изготовлено около 154 серийных образцов, то есть темп производства составлял 10-15 единиц в месяц. По состоянию на сейчас темпы производства уже достигают 36 машин в месяц.

"У этой пушки есть все": в ВСУ показали тренировку экипажей САУ "Богдана" украинского производства. Фото

В конце февраля 2022 года разработчикам "Богданы" поступило распоряжение уничтожить прототип, чтобы новейшая украинская САУ не досталась врагу. Однако его не уничтожили - в Краматорске опытный образец был разобран на детали, и в таком виде вывезен в тыл, в Житомир.

"У этой пушки есть все": в ВСУ показали тренировку экипажей САУ "Богдана" украинского производства. Фото

Напомним, что первым боевым применением "Богданы" стала битва за остров Змеиный. Гаубица вместе с французскими CAESAR наносила удары по российским силам на острове, стреляя с позиции вблизи Вилково. Именно из "Богданы" было, в частности, уничтожено ЗРК оккупантов "Панцирь".

Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдельно отмечал, что именно "Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова.

"У этой пушки есть все": в ВСУ показали тренировку экипажей САУ "Богдана" украинского производства. Фото

Технические характеристики

От других САУ "Богдана" отличается, во-первых, наличием усовершенствованного досылателя снарядов. По словам военных, этот механизм позволил увеличить темп огня с 3 до 6 выстрелов в минуту.

"У этой пушки есть все": в ВСУ показали тренировку экипажей САУ "Богдана" украинского производства. Фото

Пока конструктивно досылатель "Богданы" подобен российскому "Пиону": боеприпас вручную кладется в специальный лоток, который поднимает снаряд и досылает его в казенник. Однако разработчиками на IDEX-2023 было заявлено о полностью автоматической артиллерийской части, которая вообще не требует участия обслуги для заряжания.

"У этой пушки есть все": в ВСУ показали тренировку экипажей САУ "Богдана" украинского производства. Фото

Управление заряжанием, наведением и стрельбами может осуществляться как из кабины установки, так и извне, поскольку в задней части САУ установлен второй пункт управления.

Также САУ оснащена баллистическими радарами (радар измеряет начальную скорость снаряда, позволяя введение более точных поправок).

"У этой пушки есть все": в ВСУ показали тренировку экипажей САУ "Богдана" украинского производства. Фото
  • Вес: 28 т
  • Обслуга: 5 человек
  • Скорость движения по трассе 80 км/ч; по пересеченной местности 30 км/ч
  • Углы возвышения ствола: +5...+65°
  • Боезапас: контейнеры на 20 снарядов
  • Дальность огня: минимальная - 780 м, максимальная - 30 км для осколочно-фугасного снаряда, 40 км для активно-реактивного снаряда

Стоимость производства одной САУ по состоянию на 2025 год оценивается в сумму менее 3 млн евро.

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