'У этой пушки есть все': в ВСУ показали тренировку экипажей САУ 'Богдана' украинского производства. Фото

Современная украинская самоходная артиллерийская установка"Богдана" произведена под стандарты НАТО. Поэтому украинским защитникам нужны отдельные тренировки с этой САУ, прежде чем использовать ее на поле боя.

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Как отметили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, все больше наших артиллеристов изучают способности САУ "Богдана". Оперативное командование "Запад" показало, как именно тренируются украинские бойцы.

Наши воины довольны возможностями новейшего украинского оружия. У этой пушки "есть все – точность, мобильность, простота в обслуживании", цитируют в Генштабе артиллеристов ВСУ.

САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. САУ официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины в 2023 году – через год после того, как получила боевое крещение.

Интересно: первый прототип "Богданы" был построен в 2018 году (тогда же ее показали общественности – на военном параде в столице), а вот испытания САУ из-за судебных тяжб все время тормозились, и нерегулярно продолжались до января 2022 года. И только с 2023 года гаубица изготавливается серийно.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году в месяц изготавливали около шести единиц этих САУ. В 2024 году было изготовлено около 154 серийных образцов, то есть темп производства составлял 10-15 единиц в месяц. По состоянию на сейчас темпы производства уже достигают 36 машин в месяц.

В конце февраля 2022 года разработчикам "Богданы" поступило распоряжение уничтожить прототип, чтобы новейшая украинская САУ не досталась врагу. Однако его не уничтожили - в Краматорске опытный образец был разобран на детали, и в таком виде вывезен в тыл, в Житомир.

Напомним, что первым боевым применением "Богданы" стала битва за остров Змеиный. Гаубица вместе с французскими CAESAR наносила удары по российским силам на острове, стреляя с позиции вблизи Вилково. Именно из "Богданы" было, в частности, уничтожено ЗРК оккупантов "Панцирь".

Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдельно отмечал, что именно "Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова.

Технические характеристики

От других САУ "Богдана" отличается, во-первых, наличием усовершенствованного досылателя снарядов. По словам военных, этот механизм позволил увеличить темп огня с 3 до 6 выстрелов в минуту.

Пока конструктивно досылатель "Богданы" подобен российскому "Пиону": боеприпас вручную кладется в специальный лоток, который поднимает снаряд и досылает его в казенник. Однако разработчиками на IDEX-2023 было заявлено о полностью автоматической артиллерийской части, которая вообще не требует участия обслуги для заряжания.

Управление заряжанием, наведением и стрельбами может осуществляться как из кабины установки, так и извне, поскольку в задней части САУ установлен второй пункт управления.

Также САУ оснащена баллистическими радарами (радар измеряет начальную скорость снаряда, позволяя введение более точных поправок).

Вес: 28 т

Обслуга: 5 человек

Скорость движения по трассе 80 км/ч; по пересеченной местности 30 км/ч

Углы возвышения ствола: +5...+65°

Боезапас: контейнеры на 20 снарядов

Дальность огня: минимальная - 780 м, максимальная - 30 км для осколочно-фугасного снаряда, 40 км для активно-реактивного снаряда

Стоимость производства одной САУ по состоянию на 2025 год оценивается в сумму менее 3 млн евро.

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