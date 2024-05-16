У кого будут проверять военные документы на границе с 18 мая: в ГПСУ озвучили полный список

Начиная с субботы, 18 мая, закон о мобилизации станет действующим. С этого момента отдельные группы граждан, пересекая границу, будут вынуждены предъявлять военно-учетный документ для проверки.

Эту информацию сообщили в Госпогранслужбе Украины. Таким образом, некоторым мужчинам, планирующим выезд из Украины, необходимо будет согласовать свои данные в ТЦК и СП и добавить информацию об отсрочке в свой военно-учетный документ.

Отметим, что, согласно законодательству, во время военного положения или мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Государственная пограничная служба Украины представила список мужчин, которые должны предъявить военно-учетный документ для проверки. Этот список включает лиц, которые:

забронированы на период мобилизации и военного положения;

признаны непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии по медицинским причинам;

содержат троих или более детей младше 18 лет;

самостоятельно воспитывают ребенка;

имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу;

другие лица, определенные в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время не подлежат обязательной проверке военно-учетных документов граждане, входящие в такие категории, как:

лица с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, перевозящие медицинские грузы и гуманитарную помощь, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;

лица, которые занимают определенные должности на государственной службе, работники железнодорожного транспорта и лица, связанные с морским и авиационным транспортом и т.д.

Порядок выезда для этих категорий лиц остается неизменным.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, усиливающий ответственность за совершение военных правонарушений. Этот законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для тех, кто уклоняется от мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола, просто вынося постановление об этом. Обжаловать штраф можно будет уже в судебном порядке.

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