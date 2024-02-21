У Кремля особая цель: в ISW объяснили, почему оккупанты заявили о захвате Крынок, хотя не контролируют их. Карта

Кремль, вероятно, преждевременно заявил о захвате Россией Крынок на левобережье Днепра в Херсонской области, чтобы усилить желаемый информационный эффект перед президентскими выборами в марте 2024 года. В России это событие определили якобы официальным завершением украинского контрнаступления летом 2023 года, чтобы публично подчеркнуть свою инициативу.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там предположили, что заявления Кремля о победах на поле боя могут звучать и дальше без полных гарантий тактического и оперативного успеха России.

Как отметили аналитики, это нужно для поддержки информационных усилий, одновременно прославляющих Путина и деморализующих Украину. Однако такая риторика может создать в российском информационном пространстве ожидания, которые российские военные не могут оправдать.

"Командующий спецназа Чечни Ахмат Апти Алаудинов заявил, что ожидает, что российские силы успешно завершат специальную военную операцию Путина к сентябрю 2024 года, прогноз, который крайне неправдоподобен", – отметили в ISW.

Напомним, также в ISW заявили, что великая стратегическая цель государства-террориста России – контролировать всю территорию Украины и лишить украинцев права выбирать собственное будущее. В течение 2014-2022 годов Кремль успешно настроил ряд информационных операций, чтобы убедить многих западных лидеров, что у РФ есть ограниченные цели в нашем государстве: только контролировать Крым или оккупировать только часть восточных регионов Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что ЕС пока не определил своего отношения к президентским выборам в РФ. Однако попытки их проведения на временно оккупированных территориях Украины в ЕС не признаются ни при каких обстоятельствах.

– Совет ЕС продлил санкции против России за оккупацию части территории Украины. Теперь они будут действовать еще как минимум 1 год – до 24 февраля 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!