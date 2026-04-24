'У 'Лазарей' длинные руки': украинские военные поразили вражеский ЗРК С-300В в Белгородской области. Видео

Бойцы подразделения БпАК Национальной гвардии Украины поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-300В. В частности, под удар попала пусковая установка 9А82, которая помогает прикрывать врагу его технику и личный состав.

Удачная операция была осуществлена на территории Белгородской области в середине апреля. Видео обнародовали на Facebook-странице Lasar's Group НГУ.

"Лазари" продолжают давать россиянам все новые и новые поводы жаловаться на недостаток средств ПВО. Недавно силами наших экипажей у них стало меньше на один зенитно-ракетный комплекс С-300В", – говорится в сообщении.

Детали операции

Противник разместил комплекс ПВО на Белгородщине для прикрытия своей техники и пехоты, однако в подразделении отметили, что у "Лазарей" длинные руки".

Аэроразведка проанализировала имеющиеся данные и установила вероятное местоположение комплекса С-300В. После этого защитники с помощью БПЛА совершили вылет в глубину вражеской территории и уточнили точные координаты цели.

После этого в район расположения техники были направлены ударные беспилотники подразделения, которые поразили пусковую установку 9А82 комплекса С-300В.

"Вражеские средства ПВО остаются одной из приоритетных целей, и Lasar's Group продолжает их системно уничтожать", – говорится в сообщении.

Что известно о ЗРК С-300В

С-300В, также известный как "Антей-300В", – это серия советских и российских универсальных многоканальных зенитных ракетных комплексов средней дальности, предназначенных для противовоздушной и противоракетной обороны сухопутных войск.

Комплекс создан для защиты важных военных объектов, группировок войск, а также административно-промышленных центров от атак самолетов, вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств поражения, а также аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

Система С-300В стала первой мобильной универсальной платформой, соединившей функции противоракетной и противосамолетной обороны.

