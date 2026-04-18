На Запорожье украинские воины поймали адский 'Солнцепёк' оккупантов. Видео поражения

Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк". Очередную вражескую цель поймали 18 апреля на тимасово оккупированной территории Запорожской области.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр". Он также обнародовал кадры удачной работы украинских дронаров.

Целью дронаров стала тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Сонцепёк", которую "Мадьяр" назвал "адским огнеметом". К охоте на вражескую цель присоединились бойцы 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра", 412-й бригады "Nemesis" и бойцы группы "Lasar's Group".

В результате удачного удара бойцам удалось уничтожить вражескую систему.

"Адский огнемет "Сонцепёк". Был. Пилоты 414 обр "Птицы Мадьяра" совместно с пилотами 412 обр "Nemesis" уничтожили 18 апреля 2026 г. в ТОТ Запорожской обл очень токсичную чесотку - тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепёк"", – говорится в заметке командующего СБС.

Напомним, за 16 дней апреля подразделения Сил беспилотных систем уничтожили 16 средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций российских войск. Среди пораженных целей – зенитные ракетные комплексы различных типов и РЛС.

Также OBOZ.UA сообщал, Россия ежедневно теряет 100 млн долларов от трудностей с экспортом энергоресурсов. К таким потерям привела кампания дальнобойных ударов Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!