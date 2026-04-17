ССО поразили базу засекреченного российского центра 'Рубикон' под Мариуполем: произошел пожар. Видео

В ночь на 17 апреля Силы специальных операций поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон". Он расположен во временно оккупированном Мангуше в Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщили ССО. На месте ударов зафиксированы взрывы и масштабные пожары.

Что известно

Отмечается, что удары по объектам противника на временно оккупированной территории провели дронами подразделений Middle-strike ССО.

"Рубикон" использует против Сил безопасности и обороны Украины почти все имеющиеся в РФ ударные и разведывательные дроны, кроме "Шахедов/Гераней". Вражеское подразделение среди прочего имеет на вооружении обычные и оптоволоконные FPV-дроны, ударные "Молнии" и "Ланцеты", разведывательные беспилотники ZALA, "Орланы", SuperCam, а также морские дроны", – отметили в ССО.

Поражение и уничтожение логистических центров врага существенно снижают его боеспособность.

"ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обессиливания врага вести войну против Украины", – добавили в Силах специальных операций.

Какие еще важные объекты РФ были атакованы ранее

Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции в Крыму и Белгородской области. Кроме того, поражен зенитно-ракетный комплекс россиян, расположенный на временно оккупированной территории Луганской области.

В частности поражена радиолокационная станция "Небо-У" (г. Феодосия, ВОТ АР Крым). Также подтверждено поражение 13 апреля радиолокационной станции системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационной станции "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое, обе расположены в Белгородской области РФ.

Отдельно подтверждено поражение 13.04.2026 зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" в районе населенного пункта Лозовое (ВОТ Луганской области).

Как сообщал OBOZ.UA, появились подробности атаки на нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске. Поражены два основных причала, а также узлы системы измерения количества и показателей качества нефти и запорная арматура трубопроводной системы.

Также мы писали о том, что известно о буровой установке "Сиваш", которую Силы обороны поразили в Черном море. Платформу на Голицынском газовом месторождении враг использовал как пункт наблюдения, ретрансляции связи, размещения средств РЭБ и ПВО ближнего действия и для дроновых ударов по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!