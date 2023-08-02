У Лукашенко особая цель: в ISW объяснили, как Беларусь может использовать наемников ЧВК 'Вагнер'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил намерение создать белорусскую "контрактную армию" и использовать для этого группу "Вагнера". Так, 1 августа белорусский диктатор заявил, что стремится сохранить наемников в Вооруженных Силах Беларуси.

Видео дня

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, Лукашенко заявил, что планирует использовать опытных бойцов "Вагнера" для "более активного создания контрактной армии".

Он не уточнил детали об организационной структуре, запланированной численности и сроках формирования "контрактной армии", но отметил, что сейчас в группе "Вагнера" есть более 30 тысяч бойцов.

В настоящее время у Беларуси нет своей "контрактной армии" или структуры, подобной ей. Военные силы страны не имеют отделений более высокого уровня, чем бригадный. Основными боевыми единицами Беларуси являются шесть отдельных бригад: три механизированных, две воздушно-десантные и одна спецназ. Эти бригады преимущественно состоят из военнослужащих, проходящих 18-месячный срок военной службы, а также некоторых военнослужащих, заключивших контракт на службу.

Создание "контрактной армии", вероятно, потребует создания новых формирований или значительной реорганизации действующих бригад Беларуси, а также капитального пересмотра белорусской подготовки с целью создания сил из профессиональных солдат.

Как отмечает ISW, министр обороны Беларуси Андрей Равков в 2016 году заявлял, что Беларусь не намерена менять традиционную штатную и кадровую систему на полностью контрактную армию.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что пошутил о том, что наемники ЧВК "Вагнер" хотят напасть на Польшу. Он заверил, что Сувальский коридор вдоль границ Польши и Литвы, ведущий в Калининградскую область РФ, ему якобы "тысячу лет не нужен".

Также Иран и Беларусь, поддерживающие страну-агрессор Россию в ее полномасштабной агрессии против Украины, подписали договор о военном сотрудничестве, а также утвердили план его реализации на 2023 год.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!