'У меня было так много планов в жизни': в боях за Украину погиб 30-летний воин со Львовщины. Фото

На фронте в боях с врагом погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Святослав Панченко родом из Львовской области. Жизнь военнослужащего оборвалась на Авдеевском направлении.

Защитнику было 30 лет, у него остались жена, маленькие дети и мама. О потере сообщил Трускавецкий городской совет.

Панченко Святослав Мирославович, 1993 г. р., проживал с семьей в Трускавце. С полномасштабной войной он встал на защиту страны, служил в рядах 3-й ОШБр.

Буквально на днях в сети знакомые распространили информацию о поисках военного, поскольку его родным сообщили, что он без вести пропал неподалеку от Орловки на Донетчине.

К сожалению, надежды увидеть сына, мужа и отца живым не сбылись. Известно, что воин погиб на фронте 19 марта.

"Защищая Украину от нечисти вражеской, погиб Святослав Панченко. Жене Марьяне, их деткам, а также семье выражаем искренние соболезнования… Держитесь!", "Ты всегда был справедлив во всем, имел еще так много планов в жизни. Вечная память тебе, кум", "Сыночек, ты навсегда в наших сердцах. И тебе навсегда 30", – подтвердили знакомые и родные защитника.

Соболезнования семье Героя выразили и в Трускавецком горсовете. Там отметили, что информация о дате прощания с воином будет предоставлена дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта в бою с захватчиками погиб 19-летний защитник Иван Чепа из Стрыйского района Львовщины. Он служил по контракту в рядах 3-й штурмовой бригады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!