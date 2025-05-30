В следующий понедельник 2 июня может состояться ещё один раунд переговоров между Украиной и РФ. Накануне российской делегации был передан украинский меморандум, в котором изложена переговорная позиция Киева. В этом документе зафиксирована готовность Украины к безоговорочному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

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Соответствующий документ от Москвы до сих пор не представлен, хотя российская сторона обещала передать свой меморандум сразу после масштабного обмена пленными, состоявшегося в минувшие выходные. По словам украинских дипломатов, отсутствие документа может свидетельствовать о том, что он содержит нереалистичные ультиматумы, а сама РФ, вероятно, стремится сделать очередную встречу делегаций пустой тратой времени.

Допускаю, что именно так дело и обстоит. На этом фоне профильные ресурсы сообщают, что в РФ активно готовятся к новым обстрелам Украины, снаряжая самолёты стратегической авиации. Затягивание времени и продолжение террора — это стратегия Москвы на ближайшее время.

Тем не менее президент Дональд Трамп по-прежнему закрывает глаза на этот подход Путина, отодвигая дедлайны, к которым Москва якобы должна продемонстрировать серьёзность своих мирных намерений. Но у Москвы есть лишь одно серьёзное намерение — продолжать войну, обманывая весь мир. Пора это признать — и действовать соответствующим образом.