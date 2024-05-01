'У нас есть излишки': конгрессмен призвал передать Украине больше кассетных боеприпасов

Американский конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон считает, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине больше кассетных бомб. По его мнению, для Вашингтона это будет отличный способ избавиться от избытка боеприпасов такого типа и одновременно поддержать этим наши Силы обороны.

Об этом Уилсон заявил во вторник, 30 апреля, на слушаниях в Палате представителей США. Кассетные бомбы необходимы нашим военным для противостояния российской агрессии.

Конгрессмен призвал передать их Украине максимально оперативно.

"Я надеюсь, что кассетные бомбы будут предоставлены Украине как можно скорее. У нас есть излишки, которые необходимо уничтожить. Я знаю способ уничтожить их, и это – отправить их народу Украины", – сказал Уилсон.

Добавим, что министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопрос о дальнейших поставках дальнобойных ракет ATACMS, отметил, что "Соединенные Штаты предоставят Украине столько возможностей, сколько смогут".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже начала получать военную помощь от Соединенных Штатов Америки, предусмотренную в рамках 56 пакета помощи на сумму около миллиарда долларов. Средства его одобрили в Конгрессе США после долгой паузы.

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