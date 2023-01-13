"У нас есть оружие и понимание, как его использовать": Резников заявил, что Украина стала де-факто членом НАТО

Украина уже стала де-факто членом Североатлантического альянса. Потому что у Украины есть оружие НАТО оружие и понимание того, как его использовать.

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Об этом в интервью BBC рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что западные страны раньше были озабочены тем, что военная помощь может быть расценена Россией как эскалация, но сейчас изменили свое мнение.

В интервью Алексей Резников выразил уверенность, что Украина получит долгожданное вооружение, в том числе танки и истребители.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать", – пояснил Резников.

При этом он возразил, что его комментарии будут восприняты как противоречивые не только Россией, но, возможно, и самим НАТО.

"Почему это противоречиво? Это правда. Это факт. И я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – сказал министр обороны Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия давно доказала, что достойна стать частью оборонного Альянса и отвечает всем его стандартам.

3 октября Игорь Жовква объяснил, что Украина хочет вступить в НАТО по сценарию Швеции и Финляндии – без ПДЧ. Подавая подобную заявку, Украина использовала конкретный прецедент.

4 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально получил заявку Украины на вступление в Альянс.

Также 4 октября пятый президент Украины Петр Порошенко, принявший участие в международной конференции безопасности в шведском Висбе, призвал союзников предоставить Украине членство в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

В Кремле заявили, что "внимательно наблюдают" за принятием решения руководством НАТО о принятии Украины в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Там рассчитывают, что среди 30 стран-членов НАТО найдутся те, кто выступит против одобрения поданной Украиной заявки.

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