'У нас необычная война': Сырский объяснил потребность в создании Штурмовых войск и назвал ключевые задачи

Российско-украинская война отличается от предыдущих вооруженных конфликтов: для нее характерно противостояние высоких технологий. Подобный "формат" заставляет постоянно искать новые формы и методы ведения боевых действий, которые принесут наибольший успех.

Исходя из особенностей современной войны, стала очевидной потребность создания отдельного рода войск – штурмовых, и смешивать их с уже существующими Десантно-штурмовыми войсками украинское командование считает нецелесообразным. Об этом заявил командующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский на встрече с журналистами.

Что сказал Сырский о создании Штурмовых войск

Главком признал, что вокруг создания штурмовых вой как отдельного рода войск возникло много вопросов. Главный из них так или иначе касается того, зачем нужен новый род войск при условии существования в структуре ВСУ ДШВ и почему штурмовые войска не могут развиваться в составе десантно-штурмовых.

Ответ Сырский посоветовал искать в особенностях текущей войны между Украиной и Россией.

"У нас необычная война. Это война высоких технологий, война дронов. И мы постоянно ищем те формы, способы, структуры, методы ведения боевых действий, которые приносят наибольший успех", – отметил Сырский.

Одной из таких эффективных "находок", по его мнению, стала Курская операция Украины.

"Год назад мы впервые использовали штурмовые подразделения в наступательной операции. Это были 33-й и 225-й штурмовые батальоны на Курщине. Тогда эти батальоны первыми зашли на территорию врага, прорвали его оборону на границе. Они показали свою эффективность в плане мобильных действий, опережении действий врага, использования не тактики наступления с фронта, а в первую очередь действиями мелких штурмовых групп, окружения противника с флангов, заходов в тыл", – отметил Сырский.

Одним из критериев успешности применения штурмовых подразделений в операции на Курщине, по мнению главкома, стало соотношение потерь российских и украинских сил: россияне, утверждает Сырский, потеряли в разы больше личного состава.

Аналогичную эффективность, добавил он, уже на Покровском направлении показал 425-й штурмовой батальон.

"После изучения курского опыта, учитывая эффективность этих войск, мы масштабировали такие подразделения. В настоящее время имеем уже несколько (штурмовых) полков, ряд отдельных батальонов, которые подтверждают свою эффективность буквально на всех участках фронта", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

При этом Сырский отметил, что не следует отождествлять штурмовые и десантно-штурмовые войска. ДШВ он назвал "элитной пехотой", которая может вести наступление, обороняться, проводить глубокие рейдовые действия. Десантно-штурмовые подразделения, по словам главкома, прежде всего задействуют на важнейших участках фронта, на которых враг концентрирует наибольшие усилия.

"Они оснащены наиболее современной техникой, вооружением и показывают свою высокую устойчивость. Они (ДШВ) имеют свои полосы обороны. Они способны проводить активные наступательные действия в течение длительного времени", – пояснил Сырский.

В отличие от ДШВ штурмовые части являются скорее "подразделениями быстрого реагирования" с высокой мобильностью.

"Штурмовые подразделения становятся одним из ключевых элементов повышения наступательного потенциала, что обеспечит адаптацию к современным вызовам войны. Они также оснащены всем тем современным вооружением, что у нас есть в Вооруженных силах. В то же время им не назначаются какие-то постоянные участки, классические полосы ведения обороны или наступления. Они действуют там, где тяжелее всего", – заявил главком.

На практике, по словам Сырского, это выглядит так: ситуация ухудшилась – штурмовой батальон или штурмовая рота выдвинулись, провели зачистку, поддержали подразделения, которые несут потери или не могут удержать оборону, провели контрнаступательные действия .

"Это их главное отличие. В наступлении они (Штурмовые войска) используются, как правило, в составе передовых отрядов, они продавливают первую полосу обороны противника и обеспечивают введение в бой десантных или общевойсковых бригад или батальонов. Об их популярности свидетельствует то, что каждый комбриг или командир корпуса просит (на помощь) штурмовые подразделения, особенно там, где действительно происходят активные боевые действия. Штурмовые войска завоевали свою славу на самых тяжелых участках фронта", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Он также ответил тем, кто упрекает штурмовые полки в "отсутствии своих традиций" – в противовес давно сформированным бригадам.

"Да, они (штурмовые полки) существуют год, некоторые и меньше, но они свои традиции добыли в боях. Их традиции выстраиваются в братских отношениях между военнослужащими, на собственных победах. Многие их командиры имеют звание Герой Украины – высшее звание. Подавляющая часть военнослужащих награждена государственными наградами, ведомственными наградами. Это действительно наша элита", – подчеркнул Сырский.

Он добавил, что и десантники, и штурмовики в наступлении "несут примерно одинаковые потери" и эти потери – "существенно ниже, чем у противника".

"Штурмовик – это не камикадзе. Это смелый воин, патриот, который по зову души и сердца идет в эти войска. У них есть своя тактика, своя идея, своя подготовка. Обязательно с каждой штурмовой группой идет беспилотник, который проводит разведку. Командиры штурмовых подразделений постоянно вместе со своим личным составом. Наверное, это самая большая такая сильная черта штурмовых войск – потому что там большинство командиров пришли из рядовых солдат, сержантов, и они, как правило, действуют вместе со своими подразделениями. Все, кого я знаю. Иногда и сами на штурмы ходят", – отметил главком.

Смешивать ШВ и ДШВ он считает неправильным по ряду причин – в том числе и исходя из задач, стоящих перед ними

"Они выполняют разные задачи. И также в силу специфики выполнения задач эти части (Штурмовые войска) постоянно находятся под моим контролем, под контролем Генерального штаба. Их нужно пополнять. Они имеют свою программу подготовки, готовятся к следующим действиям, к штурмовым действиям. Они должны постоянно обеспечиваться современной техникой", – отметил Сырский.

Главком отметил, что Штурмовые войска максимально быстро получают все новое, что появляется в ВСУ, – и происходит это одновременно и в ДШВ.

"Мы их не противопоставляем в плане обеспечения. Кстати, противник и здесь идет нашим путем. У них тоже создана отдельная структура командования подобных штурмовых войск. Она есть в составе их пункта управления, который проводит операцию на нашей территории", – закончил мысль Сырский.

