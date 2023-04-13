'У нас нет конфликта с Украиной': советник Путина сделал циничное заявление и заговорил о 'симпатии' к украинцам

Советник президента РФ Владимир Мединский цинично заявил, что у России нет конфликта с Украиной. Однако, по его словам, есть так называемый "конфликт традиционных колониалистов".

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Об этом он рассказал в интервью на российском пропагандистском телеканале РБК. Да, он утверждает, что не чувствует ненависти ни к украинскому народу, ни к Украине.

Советник главы террористического государства также добавил, что не считает всех украинцев "бандеровцами". По его мнению, следует отделять "украинский режим, украинский народ и прочее". Часть украинского населения, как считает советник российского президента, "зозомбирована идеологически".

"Я не чувствую ненависти к украинскому народу и Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. У нас нет конфликта с Украиной. У нас, к сожалению, есть конфликт традиционных колониалистов, которые веками выстраивали успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией. Нас хотели сделать колонией с XVII века, то одни, то другие, то третьи", – сказал Мединский.

Так, на второй год полномасштабного вторжения, после десятков тысяч убийств мирного населения Украины, пыток, зверств в Буче, Ирпене и других городах, российские политические деятели до сих пор позволяют себе говорить о том, что никакого конфликта с Украиной нет. Кроме того, приспешник кровавого диктатора настаивает на том, что так называемая "спецоперация" в Украине была "неизбежной".

Напомним, ранее с утверждением, что РФ "воюет не с Киевом, а с НАТО", выступил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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