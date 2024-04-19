'У нас один враг': посол Корнийчук рассказал, как израильскому премьеру передали обломок иранского 'Шахеда'

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук вспомнил, как передал "в подарок" израильскому премьеру обломок иранского "Шахеда". В начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский передал фрагмент иранского дрона Shahed израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху как предупреждение о том, что Израиль может стать следующей мишенью Ирана.

Впоследствии этот символический жест оказался подлинным предвидением. Об этом Евгений Корнийчук рассказал The Jerusalem Post.

"Я привез из Киева части иранских беспилотников, которые называются "Шахед"", – вспоминал посол Украины в Израиле.

Тогда он обратился к советнику по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби с просьбой передать обломок как подарок от Зеленского Нетаньяху, сказав ему, что без совместных действий Украины и Израиля против России, Израиль может столкнуться с подобной угрозой.

"Это то, что сейчас происходит", – заметил Корнийчук.

Посла расстроило то, что он и Зеленский были правы, поскольку ситуация развивалась, и Израиль стал объектом нападения иранских беспилотников и ракет после вторжения 7 октября 2023 террористов ХАМАС.

"Что еще должно произойти, чтобы (Израиль – Ред.) понял, что у нас тот же враг?" — подчеркнул Корнийчук.

Он выразил мнение, что пришел момент для Израиля увеличить поддержку Украины и не беспокоиться о своем нейтралитете в отношениях с Россией. Он добавил, что "мы должны объединить усилия и вместе противостоять совместному российско-иранскому врагу".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль около 300 БПЛА и ракет, заявив, что это было ответом на агрессию против его дипведомств в Дамаске, которая якобы отвечает Уставу ООН.

По данным Армии обороны Израиля, все воздушные цели были перехвачены, в том числе и союзниками. Израиль пообещал ответ и назвал массированный удар объявлением войны.

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