'У нас ребята с большим опытом': грузинский полковник рассказал о деятельности батальона 'Тбилиси' в составе Сил обороны Украины

В батальоне "Тбилиси", воюющем в составе Сил обороны Украины, служат бойцы с большим опытом, многие из них прошли несколько миссий в Афганистане, имеют опыт грузино-российской войны, прошли обучение на Западе. Грузинский батальон выполняет боевые задания, характерные для спецподразделения.

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Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA полковник Вооруженных сил Грузии, военный инструктор Каха Басилия. Он с первых дней полномасштабной войны стоит на защите Украины, а в прошлом боролся с агрессором в Абхазии, Чечне, Грузии.

"У нас ребята с большим опытом, есть те, кто прошел несколько миссий в Афганистане, кто-то имел опыт грузино-российской войны – это сержанты, прошедшие обучение в Германии, в Америке. Это хорошо подготовленные ребята, они дают не только хороший результат, они дают и мотивируют тем молодым воинам. , что вот ребята приехали из другой страны и так воюют, их не нужно уговаривать идти на штурм, спецзадачу, и для этих молодых воинов это мотивация и пример", – рассказал Каха Басилия.

По его словам, перед батальоном стоят "определенные задачи", которые грузинские добровольцы эффективно выполняют. "Наш комбат доволен", – улыбается полковник

"Это штурмовики, в основном бригада штурмовиков, это зачистка, это дивизионные работы – то есть те задачи, которые должно выполнять спецподразделение", – рассказал грузинский защитник Украины.

Он объяснил, что означает "зачистка". По словам полковника, это опасная работа военных, для выполнения такой задачи дается пару часов, поэтому эффективно выполнять ее могут только опытные бойцы.

"Когда работает артиллерия, работают дроны, после этого надо, чтобы группа вошла и собрала нужную документацию. Если кто-то из врагов еще остался там "трехсотым" – взять его в плен. Если кто-нибудь из вражеских солдат спрятался, его тоже нужно найти и взять в плен. Это считается зачисткой. Нам дается определенное время – час-два, наши ребята заходят маленькими группами, осматривают, есть ли необходимая информация, в каком состоянии враг находится. Это опасно, потому что враг знает, что придет группа зачистки и россияне могут скрываться. Для такой работы нужно иметь хороший опыт и опытных бойцов", – отметил полковник.

По его словам, в Украине сегодня военные приобретают уникальный опыт, ведь такой войны еще не было – она имеет другую специфику, интересную для экспертов войны и историков.

"Многие иностранцы приезжают, изучают, участвуют, делают записи. Пройдет время – об этой войне будут писать, снимать фильмы о героизме наших ребят, которые воюют. Поэтому это интересный период", – говорит грузинский защитник Украины.

Каха Басилия подчеркнул, что как полковник армии Грузии, как инструктор и опытный военный он может сказать об украинской армии только хорошее, ведь в ней служат храбрые воины, защищающие свою Родину.

Однако он назвал существующие проблемы и которые необходимо преодолевать.

Основную проблему Басилия видится в том, что в украинской армии поздно начали менять советскую систему на образец НАТО.

"Вы это начали делать после 2014-2015 года, и у вас есть еще офицеры, старшие офицеры, которые имеют советское образование. Это проблема. Потому что война – это современные технологии, они развиваются, совершенствуются. И офицеры должны быть постоянно в курсе того, что происходит. Если офицер не знает немецкий или английский."

Он подчеркнул, что необходимо строить современную армию: на самом высоком уровне готовить средний офицерский состав, привлекать больше современных технологий, приглашать больше западных экспертов как советников.

"Потому что мы не можем выиграть количеством. Россия – большая бессмысленная страна, мы должны выиграть качеством. А качество и есть разум. Тогда наш враг не будет иметь шанса", – сказал Басилия.

При этом он подчеркнул, что Украина и Грузия имеют общую беду – соседа Россию, который "от нас никуда не уйдет, и мы от этого не уйдем".

"Поэтому нужно менять все – идеологию, систему образования, философию спорта, развитие спорта. Тогда Украина сможет выйти на уровень европейской страны. И тогда у Украины нет проблем с такими соседями, как Россия", – подытожил Каха Басилия.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Каха Басилия объяснил, что в мире не воспринимали с должной серьезностью войны в Абхазии, Чечне, Грузии, а также оккупацию Россией украинского Крыма. Мир не дал необходимой поддержки для борьбы с российской империей зла, и это спровоцировало полномасштабное вторжение россиян в Украину.

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