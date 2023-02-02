'У нас здесь дискотека – со всех колонок': оккупант рассказал о мощных ударах ВСУ и больших потерях в российской армии. Перехват

Еще один российский оккупант, которого отправили в Украины отбирать города, мародерить и убивать местных, признался в больших потерях армии страны-агрессора. Он пожаловался на мощные удары ВСУ и дал понять, что никаких успехов на фронте россияне не имеют.

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Об этом говорится в разговоре двух военных, которых отправили воевать за амбиции диктатора Владимира Путина. Аудиоперехват опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки министерства обороны Украины(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Смотри, Леш, у нас тут дискотека, е*ашит со всех колонок...Ничего, там п*здарез..На позициях. Ну и сюда немного долетает. Вроде как до*уя "200" и "300". Что по технике я даже не знаю", – сказал россиянин.

Ранее в ГУР опубликовали еще один разговор двух оккупантов, в котором снова было ясно, что армия России несет в Украине огромные потери. Один из захватчиков сильно удивился тому, что у другого из личного состава остались только бывшие российские заключенные. При этом количество завербованных "зеков" тоже быстро уменьшается.

"Сколько у тебя человек? 17? А что так мало, я не понял! Да это одних зеков ты мне называешь! Тебе что, ставить некого на*уй? Я тебе 20 зеков давал! У тебя, что, на*уй, одни зеки? Где старые все?" – говорится в перехваченном разговоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупационных войсках назревает социальное напряжение – военнослужащие заметили махинации с выплатами. Российских захватчиков массово заставляют подписывать контракт, чтобы платить им меньше.

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