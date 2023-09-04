У него было блестящее образование, знал несколько языков: на фронте погиб 24-летний военный-изобретатель

В ходе выполнения боевого задания возле Авдеевки Донецкой области в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады погиб изобретатель из Одессы по имени Борис Чубин. Ему было всего 24 года.

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Об этом рассказала глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Перед началом военных действий Борис Чубин учился в Киеве и успешно получил образование в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2021 году.

"Борис – один из первых магистров образовательно-профессиональной программы "European Business Law" по программе двойного дипломирования в рамках сотрудничества между КНУ и KSU Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Вильнюс, Литва)", – говорится на странице учебного заведения в Facebook.

Как говорится в источнике, Борис Чубин был талантливым изобретателем с начала своего детства. В подростковом возрасте он начал работу над разработкой устройств и приборов, предназначенных для помощи слабовидящим. Одним из его значимых достижений была создание специальной социальной сети, призванной облегчить жизнь незрячих людей. За этот инновационный проект Борис Чубин получил звание победителя в всенациональном конкурсе "Инновационный прорыв-2013".

Также военный разработал приложение для смартфонов Garden club, которое помогало садоводам ориентироваться, как и когда необходимо высаживать разные растения.

"Блистательное образование, несколько иностранных языков. Не захотел в свое время уехать за границу на обучение… Мамы наших золотых парней рожали своих детей точно не для войны", — рассказала в соцсети общественный деятель Зоя Казанджи о Борисе Чубине.

О дате похорон сообщат дополнительно.

Напомним, что в боях с российскими оккупантами погиб воин Николай Харий из Волыни. Свой последний бой защитник принял в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа в боях за Украину погиб 20-летний защитник Киевской области. Иван Покойовый, о котором вспоминают как о всегда улыбающемся воине с мужественным сердцем. Герой принял свой последний бой вблизи Кременной в Луганской области.