У Вячеслава пропал на фронте брат, а Владимир вынес с поля боя товарища: что известно об украинских военных, убитых россиянином в Германии

В Германии продолжается расследование убийства двух украинских военных. 27 апреля в городе Мурнану (Бавария) возле торгового центра 57-летний россиянин, давно проживающий в Германии, с ножом напал на двух украинских военных, проходивших реабилитацию после ранений.

36-летний Владимир Козин скончался на месте, а 23-летнего Вячеслава Безуглого забрали медики, но, к сожалению, спасти не смогли. Убийцу задержали. Причины преступления пока устанавливаются.

Детальнее о погибших читайте в материале OBOZ.UA.

Вячеслава убили в Германии, а его брат пропал без вести на фронте

23-летний Вячеслав Безуглый родом из Черкасской области, село Новониколаевка. Здесь он окончил 11-й класс в 2018 году. Директор местной школы Нина Бойко вспоминает, что "Слава был очень добрым и справедливым".

"Он такой черноволосый, у него были черные глаза, высокий, но всегда сидел на первой парте. Любил спорт, участвовал в самодеятельности. Бывало, повяжет платок, выйдет на сцену – и уже весь зал смеется. Очень отзывчивый, добрый, трудолюбивый, о чем не попросишь – все сделает. Помню, на выпускном он был в таком ярком синем костюме, очень красивый", – вспоминает директор.

После школы Вячеслав поехал в Киев, поступил в Высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта на специальность "Оператор поста специализации". После окончания учебы работал в "Укрзалізниці".

В сентябре 2021 года он был призван на срочную службу, заключил контракт и с 24 февраля 2022 года уже воевал на Запорожье.

По словам директора школы, У Вячеслава было сложное ранение руки. Сначала он лечился в Днепре, затем во Львове. Оттуда его отправили на реабилитацию в Германию.

14 мая Вячеслава Безуглого похоронили в родном селе. У него остались родители, младшая сестра и двое старших братьев по отцу. Один из них также служит в ВСУ, а несколько месяцев назад пропал без вести. Родители очень тяжело переживают.

Мама Владимира почернела от горя

36-летний Владимир Козин родом из Каховки Херсонской области. Когда город оккупировали россияне, он и его близкие уехали. Сестра с мамой оказались на Волыни, а Владимир – в Запорожье.

Волонтерил, а затем стал в ряды 81-й десантно-штурмовой бригады. Владимир проходил подготовку в Великобритании, а после учебы участвовал в боях за Бахмут.

В январе прошлого года получил ранения, но после лечения вернулся на фронт. Второй раз был ранен под Белогоровкой, рискуя жизнью вынес с поля боя своего побратима.

После лечения его тоже направили на реабилитацию в Германию.

Похоронили Владимира на Волыни, в селе Локачи, где проживают сейчас его мама и сестра, поскольку родная Каховка до сих пор под оккупацией.

"Мой брат был прекрасным человеком, хорошим другом, поддержкой мне и всей нашей семье. Патриотом своей страны! Мама почернела от горя, когда пришло это страшное известие", – написала его сестра Анна на своей странице в Facebook.

Что известно об убийце двух украинских военных

Полиция Германии пока не рассказывает о мотивах двойного убийства. Дело под свой контроль взяла прокуратура, там не исключают политической подоплеки.

В полиции также отмечают, что украинцы и русский были знакомы. Возможно, между ними возник конфликт. Причины должно установить следствие.

Убийца – 57-летний россиянин Юрий Ж., давно проживающий в Германии. В местной прессе пишут, что соседи считают его агрессивным человеком. Он уже не раз попадал в поле зрения полиции.

Задержали его в квартире возле торгового центра. На замке в дверях обнаружены следы крови. Подозреваемый был пьян и признался в содеянном. В настоящее время он находится под стражей.