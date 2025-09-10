'У оккупанта ничего святого нет': Филашкин рассказал о состоянии пострадавших от обстрела россиянами Яровой

В поселке Яровая Донецкой области в результате удара российских террористов КАБом погибли 25 человек и 18 получили ранения. Среди пострадавших сегодня пять человек находятся в тяжелом состоянии, всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона. Он призвал жителей эвакуироваться.

"На сейчас, к сожалению, 25 погибших, среди них – 16 женщин и девять мужчин. Еще 18 человек получили ранения... Из них – пятеро в тяжелом состоянии, трое в среднем состоянии и трех раненых мы отправили в город Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи", – сказал глава области.

Глава ОГАпризвал всех гражданских жителей Яровой эвакуироваться, подчеркнув, что "у оккупанта ничего святого нет".

"Это, безусловно, был прицельный удар по местным жителям, это не первый такой случай, потому что враг бьет прицельно по населению, по скоплению, будь то, как вчера, люди пришли для получения пенсии, или когда люди пришли в магазин, как было в городе Константиновка на прошлой неделе", – заявил Филашкин.

Руководитель Донецкой ОГА сообщил, что в дальнейшем для получения социальных выплат жителей прифронтовых населенных пунктов будут вывозить малыми группами в более отдаленные от фронта места, чтобы не повторилась трагедия, которая произошла 9 сентября в Яровой.

Удар по Яровой в Донецкой области

Во вторник, 9 сентября, оккупационная армия РФ нанесла циничный авиаудар по поселку Яровая Донецкой области. Под прицелом российских террористов оказались пожилые люди, которые стояли в очереди за пенсией возле мобильного пункта Укрпочты. В результате удара погибли 25 человек, еще 18 были ранены.

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что россияне нанесли удар корректируемой авиабомбой КАБ-250. Общая масса бомбы составляет 256 кг, из которых 91 кг – это масса осколочно-фугасного взрывчатого вещества.

В момент попадания бомбы на месте теракта находились гражданские, преимущественно пожилые люди, которые получали государственные выплаты. Военные констатировали, что россияне не могли не знать, что именно в этом месте соберутся исключительно гражданские, поэтому оккупанты осознавали, по кому наносят удар.

Пенсионерка из Яровой рассказала об ужасных первых минутах после атаки РФ. Она убеждена, что очередное военное преступление российских оккупантов было совершено по наводке какого-то местного жителя. Бомба российских захватчиков попала прямо в машину, которая приехала, чтобы раздать людям пенсию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку оккупантов на поселок Яровая "откровенно зверским ударом". Украинский лидер призвал международных партнеров к "сильным действиям, чтобы Россия перестала нести смерть". По словам Зеленского, такие удары России не должны остаться без должной реакции мира.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Европейского совета Антониу Кошта резко отреагировал на жесткую атаку РФ по Яровой. Он подчеркнул, что Россия говорит о мире, а сама продолжает убивать людей.

