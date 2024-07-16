У оккупантов нехватка боеприпасов: в ВСУ назвали актуальное соотношение в артиллерии на фронте

Оккупанты на фронте страдают от нехватки боеприпасов. Армия страны-агрессора испытывает так называемый снарядный голод.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщили украинские военные, владеющие данной информацией. Соотношение артиллерии на фронте стало 1 к 3. До июня 2024 года оно было 1 к 7.

"15 тысяч снарядов выпускаем мы, 45 – оккупанты. До июня было 1 к 7. И причина не в том, что у нас увеличилось количество снарядов, а то, что враг испытывает их недостаток, несмотря на помощь от Северной Кореи и Ирана", – добавляют военные.

По информации военных, у оккупантов также есть проблемы с порохом и запалами.

"На Кринках (Херсонщина, – прим. OBOZ.UA), например, мы имеем преимущество в FPV-дронах. Оккупанты выпускают за сутки 1300 подобных БПЛА. Мы больше", – отмечают военные.

Как сообщалось ранее, украинские военные продолжают уничтожать ценную технику страны-агрессора. В этот раз Силы обороны ликвидировали вражеский комплекс С-300 на оккупированной части Донбасса.

С начала лета очень "горячо" и во временно оккупированном Крыму. Вооруженные силы Украины активно уничтожают вражеские военные объекты. В целом на полуострове уже отминусовали три дивизиона ЗРК С-300 и не только.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее россияне вывели из временно оккупированного Крыма все ракетоносители. Перемещение российского флота в порт Новороссийска свидетельствует о том, что оккупанты не были готовы к столь длительным и интенсивным боевым действиям.

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