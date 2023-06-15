У окупантов в Луганске усилились панические настроения на фоне контрнаступления ВСУ: больше не чувствуют себя в безопасности

Активизация боевых действий в Луганской области происходит практически по всей линии фронта, в частности в районах Белогоровки, Кременной, Сватово. Оккупанты активно применяют артиллерию и авиацию, в то время как наземные операции РФ здесь не столь масштабны.

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Об этом рассказал глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко в эфире Espreso.TV. Он также отметил, что в последнее время среди оккупантов распространяются панические настроения.

На Луганщине враг продолжает нести безумные потери как в боевой технике, так и в живой силе. К оккупантам все чаще прилетает "бавовна" в тылы и передовые позиции, поэтому ситуация крайне напряженная.

Так, после серии взрывов в Луганске, по словам Романа Власенко, у россиян заметны панические настроения. Они перестали чувствовать себя безопасно даже глубоко в тылу.

"Настроения немного панические, оккупанты не знают, что делать. Метаются туда-сюда на военной технике, притворяются передислоцируемыми. Есть понимание того, что они больше не могут себя спокойно чувствовать даже в ста километрах от линии фронта", – рассказал он.

В то же время, местные жители подтверждают, что "бавовна" прилетает точно и в основном гражданское население не страдает от таких прилетов.

Напомним, что оккупанты ночью запустили по Украине четыре ракеты и 21 БПЛА. Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну крылатую ракету, 20 дронов Shahed-136/131 и еще один разведывательный БПЛА врага.

Также известно, что в небе Днепропетровщины военные из воздушного командования "Восток" уничтожили все пять дронов типа Shahed и крылатую ракету, обломками которой повредили авто. В то время как ракетные удары пришлись по предприятиям в Кривом Роге – там вспыхнули пожары, пострадавший.

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