'У Путина есть проблема': Байден ответил, видит ли смысл в переговорах с главой Кремля

Президент США Джо Байден не видит смысла в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Любые разговоры будут напрасны, пока глава РФ не будет готов "изменить свое поведение".

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Россия же сейчас испытывает значительные проблемы из-за развязавшейся войны в Украине, а все рассказы об "успехах" российских войск на украинской земле – результат тотального контроля Кремлем СМИ и масштабной дезинформации. Об этом Байден сказал во время пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО, пишет "Голос Америки".

По словам президента США, пока он не готов к переговорам с Путиным, потому что считает их бессмысленными.

"Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение", – сказал Байден.

По словам американского лидера, у российского диктатора есть серьезная проблема: Путин не может похвастаться военными успехами "в этой войне, которую он якобы выиграл".

"Россия раньше имела 17,3% захваченной территории Украины, а сейчас это 17,4% территории", – подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что Россия нанесла "ужасный ущерб" Украине и убила много украинцев. Однако и сама она несет серьезные потери. По словам Байдена, более 350 тысяч российских оккупантов были убиты или ранены за время полномасштабного вторжения. А более миллиона россиян, преимущественно молодежь "с техническими навыками" – уехали из РФ, потому что не видят там будущего.

Так что успехи, в которых российская пропаганда отчаянно пытается убедить как самих россиян, так и мир, базируются на дезинформации и жестком контроле Кремлем информационного поля в РФ.

"У них проблемы. Но что им удается, так это контролировать общественную реакцию, информацию, которая доходит до людей. Они лгут на чем свет стоит своим избирателям, они лгут на чем мир стоит о происходящем. Поэтому идея о том, что мы сможем фундаментально изменить Россию в ближайшее время – маловероятна", – убежден Байден.

Он также заявил, что Запад должен сдерживать Россию ради собственной безопасности, потому что Москва лелеет империалистические планы далеко за пределами Украины.

"Одно можно сказать точно — если мы позволим России добиться успеха в Украине, они не остановятся на Украине. Я рекомендую, прочтите речь Путина после их вторжения в Украину, о чем это все было. Прочтите, какова его цель", – подчеркнул президент США. .

Он добавил, что готов говорить с любым лидером и даже с Путиным, если бы тот хотел переговоров. Однако, напомнил Байден, опыт показывает, что переговоры с нынешним главой РФ имели немного смысла. Все предыдущие попытки диалога с российским диктатором, в частности, о соглашении по контролю над вооружениями, которое касается и ядерного оружия в космосе, "не зашли слишком далеко".

Напомним, ранее Байден на саммите НАТО заявил, что Украина способна остановить Путина и пообещал помощь.

"Агрессивная путинская война против Украины продолжается, и Путин хочет не менее подчинения Украины и конца ее демократии, уничтожения людей, культуры и стирания страны с лица земли. Мы знаем, что он не остановится на Украине, но не думайте ошибочно", – высказался Байден.

В то же время он подчеркнул: "Украина может и остановит Путина", а Россия проигрывает войну. Об этом свидетельствуют потери государства-агрессора за два с лишним года полномасштабной агрессии, их Байден назвал "поразительными".