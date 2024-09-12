"У Путина психология крысы": Портников объяснил, на что делает ставку Кремль в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин будет продолжать усиливать давление на Украину и пытаться превратить нашу страну в "инфраструктурную пустыню". Также главарь Кремля пытается еще больше расширить фронт в Украине.

Такие действия указывают на психологию крысы, ведь когда Путина загоняют в ловушку, он разворачивается и нападает в ответ. Об этом в студии OBOZ.TALK рассказал журналист Виталий Портников.

По его словам, российский диктатор всегда воспринимает любой вызов как призыв к более жестким действиям. При этом он и сам не скрывал, что действует как крыса.

"Я думаю, что Путин уверен, что нужно усиливать давление на Украину, что нужно усиливать свои атаки, что нужно ускорить время, когда Украина превратится в инфраструктурную пустыню. Путин всегда воспринимает любой вызов как призыв к более жестким действиям, у него такая психология. У Путина психология крысы, о которой он рассказывал в своем первом интервью российским журналистам. Когда вы загоняете его в ловушку, он разворачивается и нападает на вас. Это была его самая большая история, самое большое детское воспоминание", – сказал Портников.

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Также он добавил, что от российского диктатора не нужно ждать ничего, кроме более жесткой позиции. В то же время так называемые российские элиты не имеют права голоса. Поэтому им придется согласиться с ситуацией, когда они смирятся с ролью проигравших, поставивших не на того лидера.

"А поскольку для российских элит, как и для российского народа вопрос восстановления российской государственности в границах 1991 года является принципиальным, то вы не должны сомневаться, что какие-либо действия мероприятия Украины будут приводить к дальнейшей эскалации ситуации", – объяснил Портников.

При этом журналист добавил, что даже при такой эскалации у Украины есть шансы сохраниться как государство и отстоять свой суверенитет. Ведь когда речь заходит о деэскалации, нужно помнить, что любая деэскалация может привести к подписанию капитуляции Украины.

"Российские войска находятся на 27% нашей территории и не собираются оттуда уходить. Россия уничтожает нашу инфраструктуру и не собирается это прекращать. И происходит перемирие. Это унизительное перемирие для Украины, правда? Так что если мы будем жестко отвечать России, если мы заставим ее увидеть, что у нее нет достаточных сил для продолжения войны, тогда мы можем в обозримом будущем надеяться на такое перемирие, которое по крайней мере будет учитывать и украинские интересы. И именно к такому развитию событий в последующие годы нужно идти", – заявив Портников.

Напомним, страна-террорист Россия пытается повлиять на международные посреднические усилия по урегулированию войны в Украине. В то же время Кремль открыто демонстрирует нежелание вести добросовестные переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что диктатор Путин пытается добиться капитуляции Украины. Поэтому заявления главаря Кремля о якобы готовности РФ к мирным переговорам являются лишь ширмой.

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