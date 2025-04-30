У Путина заявили о желании мирного окончания войны и соглашении 'с Украиной, а не с США'

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова к мирному урегулированию войны. При этом он отметил, что Москва хочет заключить соглашение "с Украиной, а не с США".

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Также он в очередной раз повторил, что заявление диктатора Владимира Путина о готовности России к переговорам по Украине без предварительных условий актуально. Об этом Песков заявил на марафоне "Знание. Первые", пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

Рупор Кремля подчеркнул, что РФ стремится достичь тех целей, которые ставились в начале "СВО". В то же время Песков выдал, что Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования.

Кроме того, путинский пресс-секретарь уверен, что усилия США в мирном процессе принесут результаты. При этом Песков добавил, что мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а с Украиной.

"Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия", – сказал Песков.

Напомним, в понедельник, 28 апреля, диктатор Владимир Путин объявил о временном прекращении огня с 7 по 11 мая якобы "исходя из гуманитарных соображений". Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский назвал манипуляцией предложение Путина и заявил о том, что необходимо не менее чем 30-дневное прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы заинтересована в мирном "урегулировании" войны против Украины. В то же время он назвал невозможным предложенное президентом Владимиром Зеленским прекращение огня на 30 дней, пока не будут урегулированы "все нюансы".

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