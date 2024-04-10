Я писал о телевидении и читал о бронировании от мобилизации для работников единого телемарафона и даже цирков.

Цирки, правда, не единственные, а разные. Но не суть. Суть в том, что это все отнесено к критической инфраструктуре. Я могу согласиться с тем, что культура, как и наука, это национальное достояние. Еще спорт, представляющие нацию на международной арене.

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Але є одне але, пріоритетність. Усе-таки в умовах екзистенційної загрози пріоритетом має бути те що цю загрозу стримує тут і тепер.

Крім Сил оборони України це ще і їхній тил, передусім, ті хто виробляють усе необхідне для них: зброю, техніку, боєприпаси, забезпечують одягом і їжею, будують укріплення тощо.

Так от, за моїми даними, підприємства ВПК не мають такої розкоші у питанні бронювання своїх працівників як вищезазначені, при всій до них повазі. Якщо ці підприємства не є державними, а приватними.

Ще раз. Держава бронює працівників Укроборонпрому, чи як він зараз називається, і не робить цього з працівниками приватних підприємств, які часто приносять більше користі для Сил оборони.

Бо їх, по-перше, більше. Вони, по-друге, сучасніші, заточені під інновації. І по-третє, мобільніші, швидше відгукуються на потреби війни. І їм теж потрібні працівники, кваліфіковані і багато.

І загалом, для підприємств наших ВПК якихось ідіотських бюрократичних правил більше, ніж для цирку.

Наприклад, виробники дронів, які постачають свою продукцію напряму в бойові частини не можуть забронювати своїх працівників, бо військова частина не є державним замовником. Те саме з благодійними фондами.

Або має не бути не менше 50% продукції для держзамовника за звітний період, інакше також відмовляють у бронюванні.

З цим треба щось робити. Бо перемога у сучасних умовах залежить не лише від сили духу і виучки воїнів, а й від того чим вони оснащені і озброєні.

Фото ілюстративне. Про нещодавні польоти на 1200 км.