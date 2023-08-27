'У России было время, чтобы подготовиться': посол Макеев упрекнул Запада за промедление с поставкой оружия

Поставки вооружения от партнеров для Украины идут слишком медленно. Это позволяет России укрепить свои позиции, подготовиться к новым операциям наступления и фактически дает оккупантам фору. Наши западные союзники не должны медлить с обеспечением Сил обороны американскими истребителями F-16 и дальнобойными ракетами Taurus.

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Во всяком случае темпы поставок и их количество должны увеличиться, если цивилизованный мир хочет победы демократии над диктаторским режимом Кремля. Об этом сказал посол Украины в Германии Алексей Макеев изданию Deutsche Welle.

"Сейчас ситуация с F-16 заметно продвинулась, благодаря правительствам Дании, Норвегии и Нидерландов. Сейчас Киев ведет предметные разговоры с Берлином относительно ракет Taurus, но партнеры медлят, опасаясь, что Украина будет использовать их для ударов по российской территории", – заметил дипломат.

Отметим, ракеты Taurus немецко-шведского производства – авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. Taurus является прямым конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow, совместной англо-французской разработки.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий ОС ВСУ Наев заявил, что модернизация авиационного парка Воздушных сил позволит сократить путь победы Украины в войне с Россией. Генерал-лейтенант подчеркнул, что воздушная составляющая является важным аспектом в усилении мощности нашей армии.

"Мы искренне благодарим наших партнеров и понимаем, что только в единстве нашей, наших партнеров, всего украинского народа – залог наших общих действий и получения победы над врагом", – подчеркнул он.

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