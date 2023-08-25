У России есть 'план В' по Украине: Данилов указал на опасность и объяснил, что стоит за крушением самолета Пригожина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия не сможет победить Украину военным путём. Но у страны-агрессора есть "план В", заключающийся во внутренней дестабилизации.

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Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода". По словам секретаря СНБО, невозможно сейчас спрогнозировать развитие войны.

"Это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я не думаю, что в мире есть человек, который может вам дать эти прогнозы. Еще раз подчеркиваю, прогнозы на войне – это не совсем корректная вещь. Это зависит от многих обстоятельств, это зависит от многих вещей, которые будут происходить в том числе не только на России, но и в других странах мира. Потому что весь мир связан между собой. Это, я могу сказать, единая система координат", – объяснил он.

Данилов отметил, что РФ поддерживают некоторые страны, такие как Иран. Он убежден , если бы этого не было, то кафиры бы выдохлись и не было у них способностей проводить такие боевые действия, как они проводят сейчас.

"Единственное, хочу заметить, что Российская Федерация победить нас военным путем не может. Поэтому у нее есть план В. Это из-за внутренней дестабилизации попытаться поколебать нашу страну. Но мы здесь будем бдительны и не допустим к событиям, на которые рассчитывает Российская Федерация за счет тех медиа-коллаборантов, которых мы в последнее время фиксируем все больше и больше, которые приехали из Луганска в свое время, там с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах… К сожалению, не на территории нашей страны, но тем не менее выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", – сказал он.

Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал смерть главы ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина, отметив, что это удар по самому кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

"Давайте дождемся. Не надо трогать, когда что-то такое жаркое. А надо дождаться, когда оно немного застынет. И будем понимать все происходившие события", – сказал он.

По мнению Данилова, поход Пригожина на Москву, происходивший в июне, не мог совершаться без поддержки силовых структур Российской Федерации.

"Пригожин не был сумасшедшим человеком, чтобы он сам решил устроить тот марш. Те люди, которые давали ему указания двигаться на Москву, они и его остановили. Более того, все происходящее будет иметь последствия. Это не окончание всех этих вещей, которые будут происходить в России", – пояснил он.

Секретарь СНБО также добавил, что в России, скорей всего, начался транзит власти. Путин теряет сегодня уже управляемость своей страны. И там в ближайшее время будет происходить очень много интересных событий.

"И я еще раз могу отметить то, что фрагментация России началась и она уже идет. И если Запад не хочет на это обращать внимание, не хочет к этому готовиться, то это большая ошибка Запада. И им надо понять, что это произойдет независимо от их желания или нежелания. Россия будет фрагментирована", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны уверены, что российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет, принадлежащий группе "Вагнер". Аналитики считают, что так российский диктатор отомстил за унижение из-за вооруженного мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Именно поэтому ликвидация Пригожина и командиров "Вагнера" была максимально показательна.

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