У России есть запас ''Калибров'': в ОК ''Юг'' оценили ракетную угрозу для Украины и указали на важный нюанс

Страна-агрессор Россия вывела ракетоносители из Черного моря, но угроза ударов по Украине присутствует. Воздушная опасность остается высокой, ведь у врага все еще есть запас крылатых ракет типа "Калибр".

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Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, по состоянию на 21 марта в Черном море группировка РФ состоит из восьми кораблей.

"Ни одного ракетоносителя нет на службе – все они находятся в пунктах базирования. Очевидно, в ожидании того, что до них не доедет…" – отметила она, намекая на недавнюю "бавовну" в Джанкое временно оккупированного Крыма.

Вместе с тем Гуменюк подчеркнула: украинские военные всегда акцентируют внимание на том, что гипотетически пуски ракет могут быть осуществлены ВС РФ и с пунктов базирования кораблей.

Оккупанты вполне могут прибегнуть к такому, даже несмотря на то, что это противоречит мерам безопасности для них самих.

"Определенный запас "Калибров" у них есть, поэтому ракетная опасность остается высокой", – добавила представитель ОК "Юг".

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что ракетный блицкриг РФ провалился. По данным разведки, тактика российского ракетного террора Украины потерпела поражение, однако страна-агрессор и дальше будет продолжать ее. Для этого у РФ еще хватает устаревших ракет, вчастности С-300.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил, что оккупанты взяли своей целью обстреливать в Украине правительственные помещения, здания ВСУ и Минобороны. В то же время другой приоритетной целью врага остаются и объекты критической инфраструктуры.

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