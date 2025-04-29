За прошлую неделю имел массу разговоров со своими зарубежными друзьями и партнерами. Не скажу, что все, как один, но многие из их убеждали меня, что до конца апреля США решат вопросы с прекращением огня, долгосрочным перемирием и, в конце концов, с более-менее длительным миром между Россией и Украиной.

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Он сможет, говорили мне и симпатики демократов, и симпатики консерваторов, включая трампистов и не трампистов.

Но брали меня глубокие сомнения по этому вопросу. И, как выяснилось, я оказался прав.

Первое и самое главное: у России и Путина нет ни одной причины, чтобы останавливаться. Переведенная на военные рельсы экономика только начала разгон и как минимум пару лет танки будут не вместо масла, а вместе с маслом.

Второе: гопник не получивший по морде в начале процесса оборзения, постепенно теряет берега на совсем. Его можно пугать, грозно рычать в его сторону, хмурить брови, топать ножками, но ему уже не страшно. Путин совершенно уверен в том, что нас додавит. Медленно постепенно доест.

Третье. У него есть проблема не только с техникой, но и с личным составом. Но технику они все-таки произведут, а личный состав мобилизуют. Это вам не наш "грозный" ТЦК, у них все отлично работает на поток, и мобилизация будет реальной насильственной мобилизацией, а не пародийным преследованием уклонистов. Есть "новые территории", там особо церемониться не будут, чай не Москва с Питером. И с возрастом проблем нет - кого надо, того и возьмут. И с рекрутингом пока справляются. Да, численность завербованных падает, но дураков много и желающие поменять конечности или жизнь на гробовые пока есть.

Ну, чего Путину вдруг соглашаться на Трамповские хотелки? Что Трамп ему в результате сделает?

Медленно ползут русские войска к административным границам Донецкой и Луганской области. С начала 23 года ползут к Покровску. Да, не вошли, не взяли, не стерли с лица земли. Но обязательно сотрут.

Что могут противопоставить американцы и европейцы?

Превратить Россию в корм для рыб, как сказал сегодня сенатор Кеннеди? Для этого нужен "час та натхнення" и соответствующий инструментарий. Прямого удара по Москве ждать не приходится, значит снова экономические санкции. Более жесткие, бьющие по нефтяному бизнесу, но не мгновенно действующие. У русских есть время. И, к сожалению, его у них больше, чем у нас.

Для того, чтобы дать нам приемлемый временной лаг, американцы должны нарастить поставки вооружений в разы, а источник такого нарастания пока не понятен - где взять то, что нужно произвести?

Можно еще ввести войска на нашу территорию. Но вероятность этого решения близка к нолю.

Или вернуть нам отобранное атомное оружие - Будапештский меморандум нарушен, основания для того, чтобы откатить назад, есть.

Любое из этих решений ведет к эскалации конфликта. Никак не к миру или перемирию.

У проблемы нет мирного решения. Его и не было.

И это секрет Полишинеля.

Для того, чтобы вынудить РФ к миру, нужно иметь и силу и решительность ее применить. Сильных вокруг много - решительных мало. И проблема не в сложности принуждения, а в том, что мало кто способен на такой рискованный шаг.

Существует еще один совсем уж нехороший вариант - это просто повернуться и уйти заниматься своими проблемами. Он возможен. Американцы вполне способны так поступить.

А может им в голову придет начать принуждать нас - что тоже вовсе не исключено. Нас принудить проще. Офис простых решений при Трампе это отлично понимает.

Можно не заметить унижения - а то, что это унижение понятно всему миру - и начать прессовать нас, благо, рычаги на виду. Но это уж совсем за гранью разумности и порядочности.

Хотя... о чем это я? Когда в политике работала разумность и, тем более, порядочность?

В общем, ждем, пока проснется Трамп)