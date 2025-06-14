Официально за 10 лет войны в Афганистане Советский Союз понес около 67 000 потерь убитыми и ранеными.

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По официальным данным, потери Российской Федерации в Первой и Второй Чеченских войнах в течение 15 лет составили более 40 000 убитых и раненых.

Независимые источники оценивают эти потери в около 84 000 человек.

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Ці цифри не враховують померлих від хвороб, зниклих безвісти чи неврахованих у реєстрах.

Натомість, війна Росії проти України вже призвела до понад 1 000 000 втрат убитими та пораненими російських військовослужбовців лише за три з половиною роки повномасштабного вторгнення.

Це в середньому близько 250 000 осіб на рік.

Попри це офіційні представники РФ, зокрема Мединський, продовжують заявляти, що Росія "готова воювати вічно".

Однак реальність інша: за збереження поточного темпу втрат, ресурс РФ буде критично виснажено вже за 2–4 роки, навіть за стабільної економічної ситуації.

У разі погіршення економіки — цей термін скорочується ще більше.

Якість особового складу та технічне забезпечення армії також постійно погіршуються, що посилить кризу у військовій сфері.

Росія не має реальних шансів захопити та утримати всю територію України.

Її стратегія ґрунтується на виснаженні України — економічному, демографічному та психологічному — з метою змусити Київ вести перемовини на умовах Кремля.

У цій ситуації Україна має:

– зберігати стійкість і єдність;

– зміцнювати сили оборони;

– розвивати власний військово-промисловий комплекс;

– активно працювати з міжнародними партнерами для утримання глобальної підтримки.

Масштаб російських втрат свідчить про надзвичайне значення України для політичного проекту Кремля "СРСР 2.0" під назвою "Нова Союзна Держава".

І водночас — про недосяжність цієї мети для Путіна в умовах поточного спротиву та глобальної консолідації навколо України.