У России нет стратегических побед, но есть значительные потери живой силы и бронетехники – британская разведка

Россия продолжает прилагать усилия для полной оккупации Донецкой и Луганской областей: наступать российские войска сейчас пытаются на нескольких направлениях. Однако те достижения, которых удалось добиться захватчикам, стратегически незначительны.

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И за них Россия заплатила колоссальную цену в живой силе и военной технике. О потерях врага в боях на востоке Украины рассказали в британской разведке, оценки которой были обнародованы в Министерстве обороны Великобритании.

Так, в разведке Британии констатировали, что для реализации стратегического замысла – полной оккупации украинского Донбасса – российские войска сейчас продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, в частности, на Харьковщине, а также в районах Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Российские пропагандисты как большую победу представили недавний захват населенных пунктов Крахмальное в Харьковской области 21 января и Веселое на Донетчине 18 января. Однако, констатировали в британском оборонном ведомстве, с точки зрения стратегии эти "достижения" незначительны.

"Довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального – 45. Это продолжение незначительных приростов России, тогда как Украина сосредотачивается на активной обороне", – говорится в сообщении.

Другое дело – город Авдеевка, который россияне безуспешно пытаются захватить, по меньшей мере, с октября 2023 года. Оно является приоритетом для российских войск на востоке Украины, считают в британской разведке.

"Россияне ведут атаку с трех направлений, чтобы окружить город с юга и севера, а также ведут бои на подступах к восточному кварталу самого города Авдеевка... Сообщается, что российские войска пытаются обойти украинские укрепления, зайдя на окраины города через служебные тоннели; это метод проникновения, который они пытаются использовать с октября 2023 года", – рассказали о ситуации в Минобороны Британии.

При этом за безуспешные попытки штурмовать город Россия заплатила "значительными потерями в личном составе и бронетехнике". Весомую роль в уничтожении вражеских сил при этом, подчеркнули в британской разведке, сыграли ударные дроны, активно применяемые украинскими воинами.

Дальнейшее продвижение оккупантов в городской черте Авдеевки украинские воины успешно сдерживают с помощью эффективных контратак.

"Поскольку основной путь снабжения остается неприкосновенным, а украинские силы проводят локальные контратаки, Авдеевка, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в ближайшие недели", – прогнозируют британцы.

Напомним, ранее в британской разведке констатировали, что потери России в технике и живой силе на войне против Украины за последние дни возросли. После того как захватчики нарастили интенсивность наступательных действий по всей линии фронта, они начали терять больше живой силы. Да и потери в технике увеличились, по подсчетам британцев, на 88%. Только танков в этот период Россия теряла почти вдвое больше, чем до активизации.